Manifestazioni degli studenti questa mattina a Palermo. Gli studenti dell’istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III con sede in via Duca della Verdura hanno manifestato davanti al plesso scolastico.

Poi si sono diretti in piazzetta Sett’Angeli nei pressi del Liceo Classico Vittorio Emanuele II. La manifestazione non è autorizzata. Sono seguiti a distanza da agenti di polizia e dalla digos. Tra le scuole che ieri e questa mattina hanno protestato oltre al Vittorio Emanuele III sono il Finocchiaro Aprile, Majorana, Pio La Torre, il Meli, il Volta e il Medi.

Gli studenti da giorni si mobilitano, bloccando gli ingressi con presidi organizzati davanti le scuole. Le ragioni sono diverse, dai problemi strutturali dei singoli istituti, legati alle infrastrutture fatiscenti, alla lotta contro il caro carburante e contro l’emigrazione forzata dalla Sicilia. Il prossimo 23 ottobre è previsto un corteo a piazza Verdi.