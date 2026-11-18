Dallo scontro sul Nadefr al confronto diretto a Palazzo d’Orléans sui contenuti della Finanziaria. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, per fare il punto sul disegno di legge di stabilità 2027-2029, già approvato dalla giunta e ora pronto ad approdare all’Assemblea Regionale Siciliana. Lo ha fatto alla luce delle proposte lanciate da Sud Chiama Nord ma anche per affrontare i temi politici che stanno alla base delle incomprensioni.

Un vertice che segna un cambio di passo rispetto al clima teso registrato solo ieri sera a Sala d’Ercole durante il via libera alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (Nadefr), quando i deputati del movimento di De Luca avevano scelto di non partecipare al voto tra polemiche e minacce di ostruzionismo natalizio sulla manovra.

I punti d’incontro: più risorse per Comuni e impianti sportivi

Al centro del faccia a faccia tra il governatore e il deputato regionale ci sono state le oltre cento proposte avanzate da Sud chiama Nord per la legge di stabilità. Alcune di queste misure hanno già trovato spazio nel testo licenziato dall’esecutivo regionale:

Fondi ai Comuni: Previsto un incremento di oltre 50 milioni di euro (+15% rispetto alla dotazione del 2025) destinato a rafforzare i bilanci degli enti locali dell’Isola.

Impianti sportivi: Inseriti nuovi stanziamenti per la manutenzione straordinaria delle strutture comunali. Ai 40 milioni di euro già programmati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), il disegno di legge di stabilità aggiunge infatti altri 25 milioni di euro, portando il plafond complessivo a 65 milioni.

Schifani: “Utile entrare nel merito di proposte costruttive”

Al termine dell’incontro, il presidente della Regione ha sottolineato il valore del dialogo istituzionale sui temi concreti: “Il confronto con l’opposizione è utile quando si entra nel merito di proposte costruttive, come abbiamo fatto oggi con De Luca – dichiara Schifani –. Sui Comuni e sugli impianti sportivi condividiamo esigenze di cui il mio governo ha già tenuto conto nella manovra”.

Il governatore ha inoltre lasciato aperta la porta ad ulteriori integrazioni durante l’iter a Palazzo dei Normanni: “Abbiamo ascoltato anche le altre richieste. Il governo le valuterà con la dovuta attenzione per capire quali possano essere accolte nel corso dell’esame parlamentare”.

La corsa verso la Finanziaria dopo il via libera al Nadefr

L’incontro odierno rappresenta un passaggio strategico per blindare i tempi di approvazione della manovra economica entro fine anno, scongiurando il rischio dell’esercizio provvisorio. Solo ieri l’Ars ha approvato il Nadefr 2027-2029, certificando un avanzo di amministrazione di 7,365 miliardi di euro e stime di crescita del Pil riviste al rialzo (+1,1% nel 2026), ma l’astensione di Sud chiama Nord e le dure critiche dell’opposizione su Super Zes e sanità avevano fatto presagire una sessione di bilancio ad altissima tensione. Il dialogo avviato oggi a Palazzo d’Orléans punta ora a riportare il confronto sul terreno delle misure per i territori.