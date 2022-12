i manifestanti si sono dati appuntamento a palermo

La Sicilia si ferma martedì 13 dicembre. E sono tante le adesioni.

Federconsumatori Sicilia parteciperà, a Palermo a partire dalle ore 09:30, in Piazza Politeama, alla mobilitazione regionale contro la legge di bilancio proposta dal governo nazionale indetta dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil regionali.

Rischio di incrementare diseguaglianze e povertà

“Saremo presenti anche noi – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – perché la piattaforma sindacale di richieste per cambiare la legge di Bilancio è in gran parte condivisibile con la nostra che ci ha visto mobilitarci a livello regionale il 10 giugno scorso con l’iniziativa Pentole vuote contro il carovita e quella del 7 novembre scorso contro il caro energia”.

La legge di Bilancio contiene un insieme di misure insufficienti ad affrontare la grave situazione che vivono le famiglie siciliane e di tutto il Paese, con il rischio di incrementare diseguaglianze e povertà.

21 miliardi di euro per l’emergenza energetica ma insufficienti

Il Governo stanzia nella bozza di Legge di Bilancio del 2023 per l’emergenza energetica 21 miliardi di euro ma, nella sostanza, alle famiglie andrà ben poco: non c’è traccia delle rateizzazioni lunghe delle bollette, né della sospensione dei distacchi per morosità per gli utenti domestici.

Sul fronte dell’energia si prolunga il taglio degli oneri di sistema, ma solo fino al 31 marzo, mentre da dicembre è sceso lo sconto sulle accise dei carburanti: il taglio sulla benzina passerà da 30,5 a 18,3 centesimi.

Fuori dai benefici lavoratori e pensionati

Non c’è traccia, nella manovra di Bilancio, di una riforma strutturale delle bollette né di una politica industriale ed energetica di rilancio degli investimenti sulle fonti rinnovabili e sulle tecnologie di accumulo, sviluppando le comunità energetiche. È positivo l’ampliamento della platea del bonus energia, ma il reddito Isee necessario si limita a soli 15mila euro, lasciando così fuori moltissime famiglie di normali lavoratori e pensionati.

Pochi interventi di contrasto agli aumenti e alle speculazioni

Dopo un’intera campagna elettorale condotta sulle note della lotta agli extraprofitti delle aziende che producono e vendono energia elettrica e gas metano, la manovra finanziaria prevede un incasso di soli 2,6 miliardi di euro: una cifra insufficiente a promuovere interventi di contrasto degli aumenti e delle speculazioni sui prezzi dell’energia.

Cosa chiede Federconsumatori

Federconsumatori chiede una revisione della norma sugli extraprofitti, che preveda l’innalzamento consistente della tassazione sui profitti straordinari delle aziende fornitrici di energia. Una tassazione che dovrebbe essere estesa, a nostro avviso, – fanno sapere da Federconsumatori – anche ad altri settori come quello farmaceutico, finanziario, creditizio e dell’e-commerce.

Difficile contesto per le famiglie

Il taglio del cuneo fiscale è positivamente destinato ai lavoratori, ma poiché solo temporaneo, poteva essere reso più ampio in questa difficile fase che le famiglie attraversano. Resta a nostro avviso – dicono da Federconsumatori – necessario il taglio delle aliquote IVA, almeno sui beni essenziali: da tempo proponiamo al Governo a una seria riforma, grazie alla quale, complessivamente, una famiglia media potrebbe risparmiare 531,57 euro l’anno.

La questione del reddito di cittadinanza

E ancora: “Nella manovra vi sono anche misure incongruenti con gli intenti dichiarati di aiuto ai più deboli che ne sono invece puniti, come l’abrogazione del reddito di cittadinanza in piena crisi, nel periodo meno adatto per farlo. Sarebbe stato forse più appropriato qualche correttivo e maggiori controlli piuttosto che la sua riduzione ed eliminazione senza vere, efficaci alternative”.

I pagamenti Pos

“Oltre a ciò, troviamo dannoso, tranne che per gli evasori, l’innalzamento della soglia del contante a 5.000 euro e la modifica della soglia minima dei pagamenti Pos a 60 euro, sotto la quale sarà consentito all’esercente rifiutare un pagamento tracciabile”.

Nessuna misura per le scuole pubbliche

Sul fronte della scuola, si è deciso di ripristinare il contributo per gli istituti paritari, senza prevedere alcuna misura per le scuole pubbliche, sempre più affollate e arretrate sul fronte tecnologico, che andrebbero invece sostenute.

Per la sanità solo due miliardi di euro

Alla voce relativa alla sanità, si prevedono solo due miliardi di euro, di cui 1,4 serviranno a contrastare il caro bollette, ma l’aumento dell’inflazione produrrà un taglio delle risorse destinate alla sanità pubblica e, conseguentemente una ulteriore pesante rinuncia da parte delle famiglie alla spesa per la prevenzione e alle cure.

“Manovra con impatto negativo sul potere d’acquisto delle famiglie siciliane”

“Per tutti questi motivi – commenta La Rosa – saremo presenti alla manifestazione palermitana perché crediamo che questa manovra potrà avere un impatto negativo sul potere d’acquisto delle famiglie siciliane, in un momento in cui di potere d’acquisto in Sicilia ce n’è già ben poco”.

Fermi anche i treni per 4 ore

Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, in adesione a uno sciopero generale regionale, hanno proclamato sciopero generale del personale del gruppo FS Italiane con sede nella regione Sicilia dalle 9 alle 13 del 13 dicembre. Lo comunica Trenitalia.

Al corteo bandiere Cgil a lutto

Al corteo parteciperà anche la Cgil con le bandiere del sindacato listate a lutto. Il sindacato lo ha annunciato tre giorni fa.

“Da oltre cent’anni il Cantiere Navale di Palermo è il cuore produttivo della città e ieri sera (il 7 dicembre, ndr) questo cuore si è fermato. Siamo passati in poche ore, poco più del tempo di un turno di lavoro, da una buona notizia, quella del finanziamento del bacino da 150 mila tonnellate per il Cantiere Navale di Palermo, a una notizia tragica, la peggiore delle notizie, quella della morte sul lavoro di un operaio”. Lo dicono i segretari generali di Cgil Palermo Mario Ridulfo, Fiom Palermo Francesco Foti, con il coordinatore Rsu Fiom Fincantieri Serafino Biondo, e Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, che annunciano che simbolicamente al corteo di Palermo del 13 dicembre, in occasione dello sciopero generale, la Cgil listerà a lutto le proprie bandiere e il proprio striscione per manifestare dolore per l’ennesima vittima sul lavoro e rabbia, per una strage che non si arresta. “Nessuno mai deve morire sul lavoro e di lavoro. La morte al Cantiere Navale, segue di pochi giorni un’altra morte, quella di Michele Pisciotta, di 67 anni, avvenuta sul lavoro in un altro cantiere, stavolta edile, in via Libertà – aggiungono Ridulfo, Foti e Ceraulo – I due fatti, diversi tra di loro, avvengono nello spazio di poche ore e di qualche centinaio di metri uno dall’altro. Ma il dolore e lo sconforto per i compagni di lavoro e per le famiglie è identico, in molti casi si tratta di stragi annunciate.

La tragedia ai Cantieri Navali

Tragedia ai cantieri Navali di Palermo nel giorno della vigilia della festa dell’Immacolata. Un operaio dell’indotto che operava in appalto è morto schiacciato durante il suo turno di lavoro all’interno della struttura navale di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione Angelo Salamone di 61 anni, dipendente di una ditta dell’indotto, la Doro Maris, stava lavorando nel cantiere quando è stato colpito da un basamento che si è ribaltato. L’operaio ha subito un trauma al torace da schiacciamento.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia a Palermo in codice rosso. In ospedale l’operaio è morto.

Chiamati dai medici del pronto soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia, mentre in cantiere i sopralluoghi sono condotti dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.

La vittima era impegnata insieme a un collega, in alcune opere interne al cantiere proprio sul basamento che poi si è ribaltato schiacciandolo. L’uomo è stato subito soccorso dal personale in servizio in cantiere e dal personale sanitario interno presente in servizio. Inizialmente, spiegano dall’azienda, le condizioni non sembravano così drammatiche.

L’uomo parlava ed è stato sempre vigile. In ospedale Angelo Salamone ha avuto un arresto cardiaco. I medici hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Aderiscono anche i Giovani Democratici di Palermo

I Giovani Democratici della Federazione Provinciale di Palermo aderiscono allo sciopero generale indetto dalle sigle sindacali CGIL e UIL del 13 dicembre in linea con quanto già deciso dallo stesso PD Sicilia.

“Saremo in piazza il 13 dicembre al fianco dei siciliani e delle siciliane che intendono opporsi a quanto previsto dalla manovra finanziaria messa in campo dal governo Meloni, per dichiarare, ad alta voce, la nostra contrarietà ad una flat-tax che penalizza i lavoratori e le lavoratrici del Mezzogiorno, perché i giovani siano messi al centro delle politiche economiche e finanziarie nazionali, per una piena parità di genere in ogni settore della società. I Giovani Democratici, insieme a tante realtà giovanili del territorio saranno in campo”. Lo dichiarano il segretario provinciale Manfredi Germanà e il presidente Elia Baglio.