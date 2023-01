La siciliana Maria Saeli nella direzione nazionale di Azione, “Lavoriamo per il Sud”

10/01/2023

Maria Saeli è ufficialmente entrata a far parte della direzione nazionale e del coordinamento regionale siciliano di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda. La ex tesoriera di Più Europa si era unita ufficialmente al partito di Calenda a dicembre, insieme al leader siciliano Fabrizio Ferrandelli. Il partito nelle scorse settimane aveva fatto incetta di nuovi ingressi in Sicilia, rafforzandosi ulteriormente dopo le elezioni che hanno dato un forte impulso al Terzo polo.

“In campo tutte le forze ed energie necessarie per il Sud”

“Ringrazio Carlo Calenda e tutta la Segreteria nazionale di Azione per questo incarico. Insieme ai nuovi amici e ai compagni di viaggio di sempre, sono certa faremo grandi cose. Da Siciliana sono convinta che serva mettere in campo tutte le forze ed energie necessarie per riportare il Sud al centro dell’agenda politica nazionale”. Queste le prime parole di Maria Saeli in qualità di dirigente nazionale del partito di Calenda.

Gli obiettivi da perseguire

“Occupazione giovanile, sanità, infrastrutture e gender gap sono solo alcuni dei temi focali per il Mezzogiorno e sui quali, insieme a Fabrizio Ferrandelli, al commissario Michelangelo Giansiracusa e a tutto il gruppo siciliano di Azione, darò il mio contributo”.

Azione si rafforza

Lo scorso mese il progetto di Azione ha aumentato la sua portata in Sicilia. Dopo la scelta di aderire ad Azione da parte di Fabrizio Ferrandelli, Maria Saeli, ex tesoriere nazionale di +Europa, Monica Bracco e Rita di Sano, già in direzione nazionale di +Europa, a fine 2022 si sono registrati nuovi ingressi siciliani al progetto politico a guida Carlo Calenda. Giuseppe Valenti ginecologo, già componente dell’assemblea nazionale di +Europa e responsabile del tavolo sulla salute.Altro ingresso è quello di Chiara Guglielmino – ex portavoce regionale di +Europa. Prima ancora l’approdo ufficiale di Fabrizio Ferrandelli che ha lasciato +Europa ed passato ad Azione.