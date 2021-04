Il mistero

Cameraman morto: la sera del decesso non era solo in casa

Svolta nell’indagine grazie ad accertamenti difensivi

a famiglia comunque continua strenuamente la sua battaglia per la verità

Potrebbe essere la svolta sulla scomparsa del giovane palermitano, a Madrid, nel 2013 in circostanze che ancora oggi risultano avvolte nel mistero. Emergono, infatti, nuovi elementi sulla morte di Mario Biondo.

Il cameraman non era solo in casa

Il caso, inizialmente archiviato come suicidio, è stato avocato dalla Procura generale di Palermo per ulteriori approfondimenti. Le novità arrivano dal lavoro di Emme Team, un gruppo di consulenti legali e paralegali italo-americani che si occupa di casi irrisolti, incaricato di svolgere indagini difensive per conto della famiglia della vittima. Gli esiti dell’inchiesta sono stati depositati alla Procura Generale che ha avocato il caso. Tra le altre cose emergerebbe che Biondo, contrariamente a quanto scoperto finora, all’ora della morte non era solo in casa e che qualcuno ha usato la sua carta di credito in un locale notturno di Madrid, poco distante dalla sua abitazione, tra le 2:08 e le 2:53 del mattino.

La famiglia non ha mai creduto al suicidio

La famiglia comunque continua strenuamente la sua battaglia iniziata sin da subito quando la polizia spagnola archivio il caso come suicidio. I genitori proprio la sera prima della morte di Mario avevano a lungo sentito via chat il giovane e niente faceva pensare a un suicidio.Il ragazzo era felice del suo lavoro, faceva progetti, ed era desideroso di andare in vacanza e riabbracciare la sua famiglia. “Ci fu una telefonata di Raquel che gridava “Mario è morto, Mario è morto” seguita da un’altra, davvero inquietante di un amico di Raquel che, gelidamente, ci disse “Mario si è impiccato”. Per noi si fermò il mondo”. Questo il racconto della madre di Biondo che non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio.