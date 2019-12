La seconda chance dopo 5 anni

Masterchef avrà un concorrente palermitano. Luciano Di Marco, geometra di 52 anni, nella puntata di ieri sera ha conquistato il grembiule bianco vincendo la sfida finale che gli ha consentito di entrare nella scuderia di cuochi del nona edizione del programma in onda su SkyUno.

Si tratta del secondo successo in una settimana davanti ai severissimi giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli dopo che nella scorsa puntata aveva superato la prima prova con una ricetta tutta siciliana: spatola a beccafico con salsa di basilico e menta con contorno di insalata di arancia e finocchio.

Questa volta il cuoco ha convinto definitivamente i giudici con una pasta condita con carciofi, gambero rosso di Mazara e pistacchio. Dopo il verdetto Luciano si è lasciato andare ad un urlo liberatorio e ad un pianto di gioia.

“E’ stato impossibile contenere l’emozione – racconta a Sky – la passione per la cucina mi è nata da bambino, quando ci riunivamo per le feste e vedevo mio zio cucinare per tutti, essendo una famiglia numerosa. Quando mi sposai iniziai a cucinare molto spesso e a coltivare una passione che continua a crescere.”

Non è la prima volta che Luciano prova ad entrare a Masterchef. Cinque anni fa si era presentato alle selezioni del programma non riuscendo però a convincere i giudici.

Definisce la sua cucina “divertente, solare ed estroversa” e il profondo amore per la Sicilia emerge dagli ingredienti immancabili nella sua dispensa: Pesce, arance e finocchietto selvatico.

“Masterchef per me rappresenta un trampolino di lancio – continua Luciano – nonché l’esame che mi farà capire se dovrò fare il cuoco a tempo pieno o continuare con la mia professione da geometra.”