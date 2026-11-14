Al via la 30ª edizione della giornata della solidarietà

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto di sostenere concretamente la 30ª edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare, aderendo all’iniziativa con una donazione di generi alimentari. Un gesto simbolico ma significativo che si affianca alla concessione dell’Alto Patronato e che conferma l’attenzione del Capo dello Stato verso le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale.

Nei supermercati 160.000 volontari

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre, quando in tutta Italia oltre 160 mila volontari, riconoscibili dalle tradizionali pettorine arancioni, saranno presenti nei supermercati per invitare i cittadini a donare alimenti a lunga conservazione. I prodotti raccolti verranno successivamente distribuiti attraverso una rete composta da oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali, tra cui mense sociali, comunità per minori, case famiglia, centri di ascolto e unità di strada. Una macchina della solidarietà che raggiunge complessivamente più di 1 milione e 700 mila persone in difficoltà sul territorio nazionale.

La fondazione Banco Alimentare

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, che ha espresso gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica per aver rinnovato anche quest’anno la propria partecipazione. Piuri ha evidenziato come la Colletta Alimentare rappresenti non solo un aiuto concreto per chi ha bisogno, ma anche un messaggio di responsabilità condivisa e di pace in un periodo storico caratterizzato da tensioni e conflitti.

Particolarmente importante è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. Secondo quanto evidenziato dal Banco Alimentare, ogni anno sono oltre 30 mila i ragazzi e i giovani volontari che decidono di dedicare il proprio tempo alla raccolta degli alimenti. Un’esperienza che assume un forte valore educativo, perché insegna il significato della condivisione, della gratuità e dell’impegno verso il prossimo.

La giornata mondiale dei poveri

La colletta alimentare 2026, inoltre, si inserisce nell’ambito della Giornata Mondiale dei Poveri, promossa da Papa Leone XIV, e può contare sul sostegno di numerose realtà associative, del mondo del volontariato e delle istituzioni civili e militari.

Trent’anni dopo la sua nascita, la colletta alimentare continua così a rappresentare uno dei più importanti appuntamenti di solidarietà del Paese, capace di trasformare un semplice gesto di acquisto in un aiuto concreto per migliaia di persone e famiglie che affrontano quotidianamente condizioni di povertà e disagio. Un’iniziativa che, come dimostra anche la partecipazione del Presidente Mattarella, continua a unire istituzioni e cittadini attorno ai valori della condivisione e della responsabilità sociale.