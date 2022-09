domani alle 18:30 ai giardini del massimo

Manca veramente poco all’Election Day del 25 settembre e i big della politica arrivano in Sicilia, per ‘sponsorizzare’ i propri partiti agli elettori, soprattutto agli indecisi, che sono ancora tanti.

Il terzo polo, che sull’Isola candida a Presidente della Regione l’assessore all’Economia della giunta Musumeci e vice presidente Ars, Gaetano Armao, attende l’arrivo di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Renzi il 18 settembre ai Giardini del Massimo

Matteo Renzi sarà a Palermo domani. L’invito a partecipare alla manifestazione elettorale arriva direttamente da Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva: “Ci vediamo domenica 18 settembre, alle 18.30, ai Giardini del Massimo (Piazza Verdi, Palermo). Con me ci sarà Matteo Renzi per parlare di futuro e delle prossime politiche. Insieme per costruire #ItaliaSulSerio. Ti aspetto, Davide Faraone”.

Renzi e la sfida a Conte

Renzi arriverà a Palermo nello stesso frangente in cui ci sarà anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in Sicilia (dopo tante tappe stasera sarà a Palermo). Tra i due non è ancora terminato l’attrito scoppiato sul tema del reddito di cittadinanza. “Il papà del reddito”, così lo aveva definito Renzi in riferimento alla visita di Conte al Borgo Vecchio risalente allo scorso giugno. Anche questa volta la sfida sarà ravvicinata.

Il Terzo polo si fa strada in Sicilia

“Tante risorse per recuperare il divario tra Nord e Sud. Un divario generazionale e di genere. Il 25 settembre i cittadini devono valutare come sono state formate le liste. Noi abbiamo persone radicate nel Mezzogiorno, gli altri hanno candidato persone che in Sicilia sono venuti solo per fare un bagno”. Lo ha detto Teresa Bellanova, ex viceministra alle Infrastrutture, ieri mattina in una conferenza stampa di Italia Viva a Palermo, assieme al presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. Italia Viva in Sicilia, come detto, sostiene la candidatura di Gaetano Armao.

Il Terzo polo e il voto utile

A chi ritiene un voto non utile quello al Terzo polo, Bellanova dice che “hanno paura di una forza tranquilla che parla con il lavoro che ha fatto. Abbiamo sostenuto Mario Draghi, mi sono dimessa per mandare a casa Conte. Draghi è la persona più autorevole che abbiamo in Italia, mandato a casa da Conte, Salvini e Berlusconi perché sono invidiosi del lavoro che si sta facendo. Il voto utile è quello che esprimeranno gli italiani mandando in Parlamento persone competenti”.

Le priorità per il rilancio della Sicilia

Bellanova ha proseguito: “Infrastrutture, investimenti concreti sullo sviluppo e giovani che devono poter stare nel Mezzogiorno e mettere nelle disponibilità del sistema le loro competenze. Queste le emergenze e priorità oltre al lavoro di qualità per le nuove generazioni”.

Il 20 settembre Meloni al Politeama

Dopo Conte e Renzi, a Palermo, sarà la volta di Giorgia Meloni, attesa martedì 20 settembre al Politeama.