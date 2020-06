E’ stato accolto dai fischi e al grido di vai a lavorare! Matteo Salvini, leader della Lega, al suo arrivo al lungomare di Cefalù,

Non è stata certo un’accoglienza felice quella che bagnanti e cittadini della Perla del Tirreno hanno riservato al senatore, oggi in Sicilia, per incontrare, in diverse piazze, la popolazione dell’Isola.

Ad accompagnare, nella tappa della cittadina normanna, il leader del partito, che raccoglie secondo i sondaggi il maggior numero di consensi nella Nazione, c’erano il senatore Stefano Candiani, coordinatore siciliano del Carroccio il neo assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà e il neo coordinatore dei dipartimenti e capogruppo del partito in consiglio comunale a Palermo, Igor Gelarda.

Ad attendere a Cefalù Salvini, giunto con più di un’ora di ritardo rispetto al ruolino di marcia della sua agenda della giornata siciliana, oltre ai contestatori anche i rappresentanti dei circoli delle basse Madonie e un gruppo di imprenditori cefaludesi con cui il leader del Carroccio si è fermato a chiacchierare per alcuni minuti, lungo le diverse fermate della sua passeggiata per il centro storico della cittadina bene dell’Unesco.

La folla dell’arrivo si è via via assottigliata e, al termine della camminata, a far compagnia a Salvini, che indossava fieramente una mascherina tricolore, erano in maggior numero gli uomini dell’imponente servizio di sicurezza, che ha paralizzato Cefalù per un intero pomeriggio, piuttosto che i suoi sostenitori.