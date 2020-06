La poesia filonazista dell'assessore Samonà

E’ Igor Gelarda, capogruppo a Sala delle Lapidi, il responsabile dei 24 dipartimenti della Lega in Sicilia, che si occuperanno delle varie aree tematiche per elaborare progetti e affrontare criticità in ambito regionale. La nomina è stata ufficializzata a Palazzo Ramacca, a Bagheria, dal leader Matteo Salvini ed dal segretario regionale Stefano Candiani.

“Sono felice di questo nuovo e delicato incarico che mi è stato affidato da Salvini e Candiani – dice Gelarda -. L’obiettivo è quello di declinare in chiave siciliana i principi della Lega, mettendo al centro della nostra politica la Sicilia e di siciliani. Lo faremo con la collaborazione di professionisti ed esperti nei vari settori che vanno dalle infrastrutture alla sanità dalla scuola all’agricoltura. Tutto ciò per proporre nuove idee e progetti e rilanciare la linea politica della Lega in Sicilia, anche in prospettiva delle prossime elezioni regionali. gettiamo le basi per un futuro diverso di quest’isola”, conclude Igor Gelarda. Ecco i dipartimenti e i responsabili: economia, Francesca Donato; attività produttive, Massimo Gionfriddo; beni culturali, Igor Gelarda; energia e ambiente, Massimiliano Rosselli; salute, Antonio Purpari; famiglia e disabilità Laura Marsala; lavoro e formazione, Annalisa Tardino; comuni provincia e norme locali, Daniela Bruno; immigrazione, Ruth Lo Bue; infrastrutture, Enzo Garofalo; università e ricerca, Mauro Rosarno; agricoltura e allevamento, Ciro Miceli; politiche faunistiche venatorie, Michele Mistretta; territorio e isole minori, Angela Maraventano; turismo, spettacolo e marketing territoriale, Silvio Alessi; sport, Maurizio Buscarino; fondi strutturali, dell’Unione Europea, Giuseppe Sciarabba; giustizia e legalità, Stefano Santoro.

La pasionaria leghista di Lampedusa, Angela Maraventano, guiderà uno dei 24 dipartimenti regionali appena costituiti dal Carroccio in Sicilia per definire le politiche del partito nell’isola.

La visita di Salvini oggi in Sicilia al culmine delle polemiche intorno all’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà. L’ultimo capitolo appunto quello riguardanti le polemiche sorte proprio all’interno della Lega dove la deputata Marianna Caronia è entrata in conflitto con l’assessore del suo stesso partito. Al centro della questione una poesia scritta da Samonà dal sapore filo nazista.

“Marianna Caronia espulsa? No, fa parte del nostro gruppo parlamentare in Assemblea siciliana. Se si fosse confrontata col gruppo avremmo potuto incanalare la questione in modo corretto. Noi siamo una squadra e dobbiamo muoverci da squadra”. Così il segretario della Lega in Sicilia, Stefano Candiani ha risposto ai cronisti.