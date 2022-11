La Cgil incontra i lavoratori

Il mondo della scuola e le questioni relative agli edili, al centro del vertice palermitano a cui prenderà parte anche , il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che a Palermo parteciperà all’assemblea dei giovani delegati del sindacato, incontrando, assieme al segretario Cgil Sicilia Alfio Mannino, il mondo della scuola e dell’edilizia palermitani in due differenti momenti.

Vertice con Rsu e delegati poi con gli edili dell’anello ferroviario

Nel dettaglio, Landini, domani, 29 novembre sarà a Palermo per intervenire al seminario formativo “Il valore della rappresentanza. Dalla delega al protagonismo”, organizzato dalla Flc Cgil Palermo, a cura dell’associazione Proteo Fare Sapere Palermo, e rivolto a una platea di un centinaio di Rsu e delegati. L’incontro avverrà nella nuova sede della Flc Cgil e della Camera del Lavoro, in via Arimondi,11, che sarà inaugurata tra dicembre e gennaio. Poi Landini parteciperà all’assemblea congressuale della Fillea Cgil con i lavoratori dell’anello ferroviario, nella sede del cantiere di piazza Politeama.

L’attenzione del sindacato ai lavoratori

“Per noi la presenza di Landini a Palermo, che ha inserito tra gli impegni della sua giornata palermitana l’incontro col mondo del lavoro di due settori importanti come la scuola e l’edilizia, è molto importante – dice Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo -. Ci incoraggia ad andare avanti e testimonia il livello di attenzione molto alta della Cgil nazionale e di quella regionale rispetto ai lavoratori, alla città e al nostro territorio in un momento così difficile per tutti e dove tanti sono i temi importante da affrontare, dalla legge finanziaria, alla crisi, alle pensioni”.

L’incontro nel più grande cantiere presente a Palermo

Landini incontrerà per primo i delegati Flc che partecipano al corso di formazione sulla rappresentanza sindacale. “Per le nostre Rsu e i nostri delegati, un centinaio i partecipanti al corso, sarà un’occasione preziosa – afferma il segretario Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – di confronto diretto col segretario nazionale sui temi della scuola, sulla valorizzazione delle Rsu e dei delegati e sul protagonismo nel mondo del lavoro, argomenti che trovano posto nel primo documento congressuale e che sono centrali per estendere diritti e tutele nell’intero settore della conoscenza”. Molto atteso anche il confronto che Landini avrà con gli operai dell’anello ferroviario. “Si tratta del più grande cantiere presente a Palermo – dichiara il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – una delle infrastrutture essenziali per rafforzare il sistema di trasporto pubblico cittadino, che a regime collegherà il centro citta col passante e con il sistema tram. Al centro dell’assemblea della Fillea con i lavoratori ci saranno i temi congressuali, considerate le prime uscite di questo governo, che non guarda alle nostre rivendicazioni. Uno su tutte il salario, e le pensioni, altro tema fortemente sentito dagli edili”.