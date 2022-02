Il dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, piangono sport e politica

Redazione di

01/02/2022

La scomparsa dell’ex presidente del Palermo calcio, Maurizio Zamparini, è un colpo al cuore di Palermo e non solo. Il mondo sportivo ma anche quello della politica si uniscono al dolore di una città che ha legato i suoi fasti calcistici al vulcanico imprenditore veneto. Mirri: “Grave perdita” “Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere a ogni tifoso. Dalla storica promozione in Serie A alla finale della Coppa Italia. Zamparini per sempre con noi”. Così l’attuale presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’ex patron del club rosanero, Maurizio Zamparini. Al messaggio di Mirri si unisce, con una nota del club di viale del Fante, anche l’ad Rinaldo Sagramola “e tutta la famiglia del Palermo Fc”, che esprimono “dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso”. Il sindaco Orlando: “Uomo con passione” “Con Maurizio Zamparini – commenta il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – se ne va un protagonista della storia della città di Palermo e dello sport italiano. La sua passione e dedizione per il Palermo Calcio hanno contraddistinto una stagione ricca di indimenticabili trionfi e colma di entusiasmo tra i tanti palermitani che grazie a lui hanno riscoperto l’amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città. In questo momento di dolore esprimo la mia vicinanza ai familiari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Il senatore Faraone: “Osannato e contestato” “Maurizio Zamparini non ce l’ha fatta. È morto stanotte dopo un lungo ricovero. Ai suoi familiari il mio cordoglio. Osannato e contestato, è stato comunque un protagonista dello sport a Palermo. Ha fatto sognare i tifosi e li ha fatti spesso arrabbiare. È quasi una regola per chi ad un certo punto sceglie di entrare nel campo delle emozioni e della passione. Per 16 anni ha guidato il club rosanero e, comunque la pensiate, tra luci e ombre, quella stagione rimane impressa nella testa e nel cuore di tanti”. Così, in una nota, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. Questa notte la morte Questa notte il cuore di Zamparini, già fortemente provato, ha smesso di battere nella clinica di Cotignola, nel ravennate, dove era già da qualche giorno ricoverato. L’ex patron rosanero aveva subito un primo ricovero d’urgenza nel dicembre scorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In quell’occasione fu trasferito in terapia intensiva per una peritonite. L’intervento andò bene e venne dimesso, ma poi qualche giorno dopo fu costretto ad un nuovo ricovero per ulteriori complicazioni.

La scomparsa dell’ex presidente del Palermo calcio, Maurizio Zamparini, è un colpo al cuore di Palermo e non solo. Il mondo sportivo ma anche quello della politica si uniscono al dolore di una città che ha legato i suoi fasti calcistici al vulcanico imprenditore veneto.

Mirri: “Grave perdita”

“Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere a ogni tifoso. Dalla storica promozione in Serie A alla finale della Coppa Italia. Zamparini per sempre con noi”. Così l’attuale presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’ex patron del club rosanero, Maurizio Zamparini. Al messaggio di Mirri si unisce, con una nota del club di viale del Fante, anche l’ad Rinaldo Sagramola “e tutta la famiglia del Palermo Fc”, che esprimono “dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso”.

Il sindaco Orlando: “Uomo con passione”

“Con Maurizio Zamparini – commenta il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – se ne va un protagonista della storia della città di Palermo e dello sport italiano. La sua passione e dedizione per il Palermo Calcio hanno contraddistinto una stagione ricca di indimenticabili trionfi e colma di entusiasmo tra i tanti palermitani che grazie a lui hanno riscoperto l’amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città. In questo momento di dolore esprimo la mia vicinanza ai familiari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

Il senatore Faraone: “Osannato e contestato”

“Maurizio Zamparini non ce l’ha fatta. È morto stanotte dopo un lungo ricovero. Ai suoi familiari il mio cordoglio. Osannato e contestato, è stato comunque un protagonista dello sport a Palermo. Ha fatto sognare i tifosi e li ha fatti spesso arrabbiare. È quasi una regola per chi ad un certo punto sceglie di entrare nel campo delle emozioni e della passione. Per 16 anni ha guidato il club rosanero e, comunque la pensiate, tra luci e ombre, quella stagione rimane impressa nella testa e nel cuore di tanti”. Così, in una nota, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Questa notte la morte

Questa notte il cuore di Zamparini, già fortemente provato, ha smesso di battere nella clinica di Cotignola, nel ravennate, dove era già da qualche giorno ricoverato. L’ex patron rosanero aveva subito un primo ricovero d’urgenza nel dicembre scorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In quell’occasione fu trasferito in terapia intensiva per una peritonite. L’intervento andò bene e venne dimesso, ma poi qualche giorno dopo fu costretto ad un nuovo ricovero per ulteriori complicazioni.