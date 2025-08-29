Maxi rissa con bastoni e catene davanti al supermercato Lidl in via Roma a Palermo. Tutto sarebbe iniziato da una banale lite alle casse tra alcune donne e un gruppo di ragazzine.

Poco dopo sono arrivati diversi uomini armati di bastoni e catene e hanno iniziato a picchiarsi. Qualcuno è rimasto ferito. Sono arrivati gli agenti di polizia, ma tutti sono fuggiti via. Sono in corso le indagini, anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, per risalire ai responsabili.

La rissa ha creato non poca paura tra i clienti del supermercato e i tanti passanti, diversi turisti che in quel momento transitavano in una delle vie centrali del capoluogo.