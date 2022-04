Pallavolo, Troiano "Lasciamo la B2 con la consapevolezza di averci provato"

La matricola MedTrade Volley Palermo saluta dopo una sola stagione il campionato nazionale di serie B2 con la sconfitta in tre set a Caltanissetta contro la Traina srl, terza forza del girone P, nel recupero della quarta giornata di ritorno.

La prima esperienza in quarta serie si chiude con 10 punti totalizzati, frutto di 3 vittorie ed una sconfitta al tie-break, quella di sette giorni fa a Brolo. Bottino che vale il penultimo posto nel raggruppamento.

Trasferta proibitiva per la MedTrade nata in maniera sfortunata

Una trasferta proibitiva sul campo e che non è nemmeno nata sotto la stella giusta già prima di scendere in campo: il guasto al pullman a metà percorso ha costretto la palleggiatrice Aurora Smeraldo e la schiacciatrice Chiara Lo Dico a rientrare a Palermo insieme al presidente Domenico Arena e alla dirigente Giorgia Mancuso, per consentire al resto delle compagne ed al tecnico Linda Troiano di raggiungere il PalaCannizzaro con le due auto rimaste a disposizione trasportando il massimo numero di atlete possibile.

Poco da commentare sul match, scivolato via sin dalle prime battute di gioco senza particolari sussulti e con la Traina srl padrona della rete e abile a far valere la miglior qualità tecnica nella conclusione degli scambi lunghi.

Troiano “Lasciamo la B2 con la consapevolezza di averci provato”

Lucida l’analisi di Coach Linda Troiano al termine della partita: “Lasciamo la Serie B2 con la consapevolezza di aver provato sino alla fine a raddrizzare una stagione iniziata in salita soprattutto per l’impatto con una categoria che la maggior parte di noi non conosceva e che ha generato una pressione pazzesca nella testa delle ragazze”.

“Orgogliosi di aver fatto esordire giocatrici della nostra Under 16”

Il tecnico continua: “Nemmeno la buona sorte ci ha aiutato nelle prime gare, quando avremmo potuto strappare qualche punto importante in ottica futura. Invece, abbiamo trovato la nostra reale dimensione solo a metà stagione con la crescita fisiologica delle più giovani. Se pensiamo al risultato numerico, allora non possiamo essere contenti di una retrocessione, ma possiamo certamente essere orgogliosi di aver fatto esordire in un campionato nazionale giocatrici che fanno parte addirittura delle nostre squadre Under 16”.

“Ora pensiamo alle fasi regionali dei campionati giovanili”

E conclude: “Quindi, sono particolarmente soddisfatta per il bagaglio di esperienza già maturato e che speriamo possa fare la differenza nella parte finale di stagione nelle fasi regionali dei campionati di categoria. Vorrei ringraziare il mio assistant coach Giacomo Pecoraro, il preparatore atletico Davide Taranto, il massofisioterapista Fabio Lo Monaco, la nutrizionista Elena Barbaccia e il responsabile Sport Vision Benedetto Galeazzo con cui abbiamo costruito uno staff sicuramente di alto livello per quantità e qualità del lavoro svolto con le ragazze. Un grazie va anche agli sparring Salvo Giuliano e Paolo Lo Galbo”.

Il tabellino, MedTrade mai in partita

Traina Caltanissetta-MedTrade Volley Palermo 3-0

Set: 25-17: 25-18 e 25-13

Traina Caltanissetta: Gervasi, Ferraloro, Erba (K), D’Antoni, Apruti, C. Angilletta, Spena, Raspanti, Zaffuto, A. Angilletta, Milazzo, Profita, La Mattina, Tilaro (L), Pagano (L). Allenatore: Gotte-Scollo.

MedTrade Volley Palermo: Miceli, Evola, Nuccio, Azzolina, Giulio, Catalano, Bruzzese (L); Compagno, Prinzivalli (K), Cilibrasi (L). Allenatore: Troiano.

Arbitri: Favara e Savà.