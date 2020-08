A Villa Magnisi dal 18 al 22 agosto

Anche a Palermo, a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici, il 18, 20, 21 e 22 agosto, ci sarà un punto Meeting dove sarà possibile seguire in streaming o in modalità interattiva, la manifestazione riminese unitamente ad incontri e conversazioni dal vivo. Fra gli ospiti della kermesse palermitana Daniele Mencarelli premio Strega giovani 2020, Daniele La Barbera professore ordinario di Psichiatria del Policlinico di Palermo, Ignazio Tozzo Ragioniere Generale della Regione Siciliana, Toti Amato presidente dell’ordine dei medici e molti altri.

“Sarà uno dei primi momenti di riflessione collettiva sull’Italia e l’Europa del post-Covid, con lo sguardo rivolto al futuro”, dicno gli organizzatori. Il Meeting di Rimini quest’anno si terrà dal 18 al 23 agosto in modalità “blended”, sarà cioè trasmesso sulle piattaforme digitali, mentre alcuni eventi si terranno con presenza di pubblico nella sede della manifestazione, che quest’anno sarà il Palacongressi di Rimini. Ma il 2020 è anche l’anno della diffusione capillare del Meeting in 85 città italiane e 12 nazioni dalla Russia all’Argentina, nelle quali sono previsti eventi collegati alla manifestazione riminese. Anche a Palermo, a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici, il 18- 20-21 e 22 Agosto, ci sarà un punto Meeting.

Tra i temi che verranno affrontati nella Special Edition, la cura e la salute, che avrà ampio spazio anche nell’edizione palermitana, il rapporto tra cultura sussidiaria e lo sviluppo sostenibile, l’Europa, i temi scientifici (quest’anno con un focus su cosa significhi “essere viventi”), le sfide del post-Covid, il lavoro, il futuro della democrazia, l’innovazione, la cooperazione internazionale, l’educazione e la scuola, l’arte, la letteratura, con ampio spazio come tradizione anche a testimonianze dal mondo. A Palermo sarà possibile visitare virtualmente la mostra “Vivere il reale” che sarà introdotta dal curatore in collegamento da Rimini con la sede palermitana. Ospite a Rimini il Presidente della Regione Nello Musumeci e Salvatore Taormina, dirigente regionale della Regione Siciliana in un gioco di rimandi tra Rimini e Palermo.

“Siamo felici di poter offrire all’intera cittadinanza, la spinta e le ragioni del Meeting, imprescindibili per una ripartenza all’interno di questa emergenza epocale che stiamo vivendo – dice il presidente del Centro Culturale il Sentiero di Palermo, Giuseppe Lupo -. Pensiamo infatti, che ogni campo dell’agire umano debba confrontarsi con quanto sta accadendo in questo drammatico 2020 e trovare risorse per orientare nuovamente lo sguardo e il cuore alla realtà, non come un fronte da cui esclusivamente difendersi, ma come un luogo da cui poter riscoprire la profondità dell’umano”.