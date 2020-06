Saranno impiegati 421 palermitani

Partiranno in autunno i cantieri di servizio a Palermo dopo che la Regione Siciliana ha comunicato al Comune l’approvazione dei progetti che riguardano in particolare le aree verdi e i giardini della città. Il prossimo step prevede che gli uffici avvieranno le procedure per l’assicurazione dei lavoratori e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e contatteranno i cittadini interessati.

Intanto l’amministrazione del Capoluogo ha approvato gli elenchi degli ammessi in graduatoria e gli elenchi degli esclusi. Il documento è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo. “I cantieri, in ogni caso, inizieranno entro l’autunno, considerato che ci avviamo verso la stagione più calda”, si legge in una nota del Comune.

“Finalmente – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Sergio Marino – si va verso il concreto avvio dei cantieri che permetteranno ad alcune centinaia di persone di svolgere un periodo di lavoro per la comunità e per le sue aree verdi, traendone un piccolo reddito. Un beneficio doppio, quindi, per le famiglie e per tutta la comunità in un momento particolarmente difficile”.

Complessivamente nei cantieri di servizio saranno impiegati 421 palermitani che dovranno svolgere attività di “assistente custode” e/o “assistente giardiniere” o “assistente manutentore”, a supporto dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, fino ad un massimo di 80 ore mensili e a fronte di un corrispettivo che varia da 453 a 1.494 euro per mese. L’Amministrazione aveva presentato proposte per poco più di 500 persone, ma il numero ridotto di candidature valide ha portato alla riduzione del numero dei progetti.

Ecco tutti i progetti a approvati:

1) Giardino Inglese – Assistente custode: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 45.841,53;

2) Giardino Inglese – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 44.965,35;

3) Villa Giulia – Assistente custode: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 44.390,87;

4) Villa Giulia – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 53.207,36;

5) Villa Trabia – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 46.573,38;

6) Giardino della Zisa – Assistente custode e/o Assistente giardiniere 20 lavoratori per importo complessivo di €. 43.614,55;

7) Giardino della Palazzina Cinese – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.021,76;

8) Giardino Rosa Balistreri – Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 49.290,04;

9) Parterre Falcone Morvillo – Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 10 lavoratori per importo complessivo di €. 28.865,00;

10) Villa Bonanno – Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 11 lavoratori per importo complessivo di €. 30.368,01;

11) Vivaio Comunale – Assistente custode e/o Assistente giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 48.284,83;

12) Villa Niscemi ai Colli – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €.52.670,68;

13) Villa del Carabiniere – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.573,29;

14) Teatro di Verdura – Assistente Custode e/o Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.133,31;

15) Velodromo Paolo Borsellino – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.570,56;

16) Mattatoio Comunale – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 45.709,83;

17) Parco Ninni Cassarà – Assistente Giardiniere: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.726,34;

18) Villa del Carabiniere – Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 52.619,25;

19) Villa Giulia – Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 46.673,08;

20) Giardino Inglese – Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.487,75;

21) Mercato Ittico – Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 51.204,17;

22) Villa Trabia e Parterre Falcone Morvillo – Assistente Manutentore: 20 lavoratori per importo complessivo di €. 50.656,36.