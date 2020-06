accade a palermo, i commercianti non hanno atteso il vademecum del comune

Saranno operativi da lunedì a Palermo tutti i mercatini rionali per i soggetti autorizzati.

Lo ha annunciato due giorni fa il sindaco Orlando dopo una riunione con la Giunta ed i tecnici del Suap.

Adesso si attende il vademecum per i commercianti che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ma stamane in via Jung, nella zona del Don Orione, le cose sono andate diversamente.

Nonostante la decisione dell’amministrazione comunale, di buon’ora, i mercatari, che al momento non sono ancora autorizzati a riprendere la loro attività, sono arrivati con furgoni e bancarelle ed il mercato è stato, come dimostrano le foto che vi proponiamo, allestito ugualmente.

Insomma, gli ambulanti sono tornati al lavoro senza attendere le disposizioni del Comune. La categoria da tempo lamenta uno stato di indigenza dovuto al lungo lockdown determinato dal Covid19 e nelle scorse settimane proteste si sono verificate in alcune zone di mercato, come in viale Campania.

Ma il Comune ha gradualmente autorizzato il ritorno al lavoro degli ambulanti, garantendo l’operatività in primis a quelli che lavorano in mercati dove le regole del distanziamento sociale possono essere rispettate.

Fatto sta che stamattina, senza alcuna autorizzazione, gli ambulanti che il venerdì vendono in via Jung sono andati a lavoro lo stesso.

I residenti della zona non esitano a manifestare le proprie lamentale, i furgoni dei mercatari vengono parcheggiati ovunque, la confusione che si determina è assai evidente, così come i rifiuti che gli ambulanti lasciano.

Eppure, proprio per il mercato di via Jung si era parlato di un trasferimento alla Fiera del Mediterraneo, lo aveva detto l’assessore Piampiano.

Le riaperture dei mercatini rionali sono stati nelle scorse settimane oggetto di braccio di ferro e proteste. Da una parte i commercianti dall’altra l’amministrazione comunale. Da una parte aperture non omogenee ed a singhiozzo e dall’altra misure da dovere rispettare molto stringenti.