prenotazioni per over 12

Da Poste Italiane arrivano nuove forniture di vaccini in Sicilia

Quasi 28 mila dosi di siero Moderna e Johnson

Prenotazioni anche per il nuovo target di cittadini tra i 12 e i 15 anni

Due nuove forniture di vaccini anti-Covid, per un totale di 27.900 dosi, sono in arrivo da domani 11 giugno nei centri siciliani attraverso il corriere espresso di Poste Italiane. Gli speciali furgoni di SDA consegneranno presso le farmacie ospedaliere 15.000 fiale del tipo Moderna, destinate a Palermo, e 12.900 Johnson & Johnson così suddivise nei centri dell’Isola: 500 a Enna, 3.200 Palermo, 1.100 Erice, 2.800 Giarre, 1.600 Milazzo, 1.000 Siracusa, 800 Ragusa, 1.100 Agrigento, 800 Caltanissetta.

Via alle prenotazioni per over 12

Sono inoltre attivi in Sicilia per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni i canali messi a disposizione da Poste Italiane per le richieste di prenotazione delle dosi vaccinali. Anche per i cittadini rientranti nel nuovo target è possibile accedere tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il call center dedicato – telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20 –, via SMS al numero 339.9903947, attraverso i 687 sportelli ATM Postamat o tramite i 2.200 portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Dosi al Mercato Campagna Amica di Marsala

Domani 11 giugno, alle 8.30, parte la vaccinazione nella sede del Mercato Campagna Amica di Marsala, in via Lungomare Mediterraneo n. 25. Si tratta della prima, importante, tappa dell’iniziativa di Coldiretti che nei prossimi giorni sarà avviata anche al Mercato Campagna Amica di Trapani in via Libica e in tutte le province grazie alla convenzione firmata con l’Assessorato alla Sanità per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Il nuovo hub marsalese

Il nuovo hub, che intanto sarà operativo il venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e la domenica tutto il giorno, è un segnale importante per il lavoro e l’economia partito simbolicamente dalla città con il maggior numero d’imprenditori agricoli. Ci saranno tre postazioni per l’accoglienza e due per la vaccinazione con un team di medici e infermieri. La partenza delle somministrazioni a cura della Coldiretti è resa possibile grazie alla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive a tutela della salute dei dipendenti, degli agricoltori e dei loro familiari su tutto il territorio nazionale.