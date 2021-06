ma Sicilia sempre seconda in Italia

Sono 337 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.542 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in risalita da due giorni. La Regione resta stabilmente al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 5 e fanno salire il totale a 5.863. Il numero degli attuali positivi è di 8.318 con una nuova diminuzione di 445 casi. I guariti sono 777.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 454, 5 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 45, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede sempre Catania con 112 casi in testa al contagio poi Palermo 69, Messina 42, Agrigento 40, Trapani 27, Siracusa 24, Enna 16, Caltanissetta 7 e nessun nuovo caso a Ragusa.

Arrivano altre dosi di vaccino

Arrivano domenica altre dosi di vaccini anti covid19 in Sicilia. La nuova fornitura è interamente di siero Moderna mentre si aspetta l’arrivo di una consistente quantità di dosi della Pfizer che dovrebbero fare svoltare la campagna vaccinale.

Quasi 30mila dosi di Moderna

Il siero Moderna è il più semplice da impiegare per le modalità di conservazione e per questo è anche quello più utilizzato negli ambulatori medici e nelle vaccinazioni domiciliari o comunque in loco

Domenica 6 giugno arrivano, dunque ulteriori 28.900 fiale Moderna. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.500), Milazzo (3.600), Enna (1.000), Palermo (7.000), Erice (2.500), Siracusa (2.300), Ragusa (2.000), Agrigento (2.500) e Caltanissetta (1.500).

Raggiunte un milione di dosi consegnate in Sicilia

Con questa consegna Poste Italiane, che ha organizzato attraverso corriere Sda il sistema dedicato a queste specifiche consegne, si raggiunge un milione di dosi consegnate nell’isola dall’inizio della campagna vaccinale che ha compiuto, nei giorni scorsi, 5 mesi dall’avvio.