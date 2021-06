Sono 254 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11.716 tamponi processati, con una incidenza del 2,2%. La Regione è di nuovo al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.858. Il numero degli attuali positivi è di 8.763 con un incremento di 65 casi. I guariti sono 186.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 459, 9 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 46, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

Questa la distribuzione di casi registrati per province vede sempre Catania con 71 casi in testa al contagio poi Ragusa 53, Palermo 47, Trapani 37,Siracusa 26, Enna 10, Caltanissetta 5,Messina 4, Agrigento 1.

Il rischio altre zone rose a Catania

La provincia di Catania continua a far registrare numeri elevati di nuovi casi di Covid-19 rispetto alle altre province siciliane, dove i numeri sono più bassi. Così il catanese rischia di far saltare la zona bianca dal 21 giugno anche se il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti, stempera le tensioni.

A Catania una media di circa 160 positivi a settimana

“Sui dati del contagio nella provincia di Catania incidono più fattori, ma i numeri ci dicono che siamo in linea con il dato nazionale”. Così il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti. “Desidero fare chiarezza – spiega Liberti – sui dati dei positivi. Va detto che i numeri vanno contestualizzati e letti tenendo conto dei fattori che incidono sull’incremento o il decremento. Se prendiamo lo scorso mese di maggio, la città di Catania ha avuto una media di circa 160 positivi a settimana. Significa intorno a 22 contagiati al giorno su una popolazione di oltre 300 mila abitanti. Il dato, per quanto sia da attenzionare, non è preoccupante ed è in linea con il dato nazionale.

In provincia in media circa 800 positivi

In tutta la provincia, sempre nello stesso periodo di riferimento, si sono avuti in media circa 800 positivi. Poco più di 100 al giorno. Il dato di Catania è però rimasto sempre stabile. Ma è da tenere presente un altro aspetto: la provincia etnea ha avuto dei comuni in zona rossa. Scordia lo è ancora adesso. E ve ne sono almeno 5 in questo momento vicini alla soglia di attenzione e che a breve potrebbero passare in zona rossa. E questo chiaramente incide. C’è di più: in provincia di Catania sono attivi due drive in permanenti(Catania e Acireale) che consentono d’individuare i positivi e prevenire la diffusione del contagio. Maggiore è il numero di tamponi, più alto è il numero di positivi che può essere scoperto.