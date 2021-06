Il conto alla rovescia

La Sicilia inizia il viaggio verso la zona bianca dal 21 giugno

Governo e regioni a lavoro per la riapertura di discoteche e deroghe ai ristoranti

Vaccini in aumento, via libera anche agli over 12

L’Italia si colora sempre più di bianco e anche la Sicilia si prepara alle nuove riaperture anche se dovrà pazientare ancora un po’ rispetto ad altre regioni. È il 21 giugno, infatti, la data prevista, salvo impennate di nuovi contagi, per il passaggio in bianco dell’isola assieme a Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. Ma sono ancora molti i nodi da sciogliere, tra cui i posti a sedere al ristorante e la riapertura delle discoteche richiesta dalle associazioni di categoria in vista della bella stagione.

Tavolate al ristorante, oggi la decisione

Il sì alle tavolate al ristorante con più di quattro persone dovrebbe arrivare in giornata. Sarà possibile solo all’aperto. Ma all’ordine del giorno restano, per la zona bianca, altre questioni da risolvere: “adesso bisogna affrontare il tema delle discoteche”, annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, per il quale in questi luoghi bisogna annullare il divieto di distanziamento, tracciare chi entra e concedere “la possibilità di ballare”. Lo stesso sottosegretario Costa auspica “almeno per i locali all’aperto in zona bianca, di togliere il vincolo del tetto massimo mentre per i locali al chiuso l’allentamento potrebbe essere graduale”. Il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, resta invece convinto di lasciare questa restrizione solo per la zona gialla. Al tavolo tecnico dovrebbero partecipare comunque anche i tecnici delle Regioni, le quali si dicono sorprese “che l’interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma”.

Riaperture e vaccini viaggiano in parallelo

Le riaperture arrivano con il via libera alle vaccinazioni per tutte le fasce di età. Da oggi, infatti, anche in Sicilia è possibile prenotare il vaccino anche per i cittadini dai 16 anni in su. Vaccini anche per gli over 12 per i quali si potrà ora già prenotare l’iniezione dal pediatra o negli hub. Ma le somministrazioni prendono il via anche all’interno delle mille aziende che chiesto di poter gestirle per i propri dipendenti. Sul fronte delle vaccinazioni si entra nella nuova fase che – secondo il generale Figliuolo – porterà alla “spallata” puntando ai restanti 28 milioni d’italiani da immunizzare. Nuovi carichi sono pronti ad alimentare la campagna di massa

Conto alla rovescia per la zona bianca

Sale così il ritmo delle inoculazioni di pari passo con l’allargamento della zona bianca in tutto il Paese visto che il trend dell’incidenza dei contagi continua a calare. In Sicilia il conto alla rovescia per la zona bianca è già iniziato in vista del 21 giugno. Tra i temi affrontati dal governo ci saranno anche l’eventuale apertura delle discoteche (il Cts sta esaminando i protocolli proposti) e il settore del wedding, per quale si spera possano esserci deroghe.