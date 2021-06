indetta una nuova zona rossa, due prorogate

Sono 326 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.857 tamponi processati, con un’incidenza del 2%. La Regione è di nuovo al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 12 e portano il totale a 5.839. Il numero degli attuali positivi è di 9.488, con una diminuzione di 444 casi dopo in lieve incremento di ieri. I guariti sono 758.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 507, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 56, 3 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province Catania torna in testa al contagio con 163 casi, seguita da Agrigento con 49 e Trapani con 34, Palermo 23, Siracusa 19, Messina 18, Ragusa 12, Enna 5, Caltanissetta 3.

Zona rossa a Prizzi, proroga per Geraci Siculo e Scordia

Il Comune di Prizzi, nel Palermitano, da domani (mercoledì 2 giugno) diventa “zona rossa”. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia fino a giovedì 10. Il provvedimento si è reso necessario, a seguito della nota del sindaco e vista la relazione epidemiologica dell’Asp, a causa del considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

Con la stessa ordinanza, è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrittive (sempre fino a giovedì 10) per Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Scordia nel Catanese.

Termina in anticipo, da domani, invece, la “zona rossa” a Lercara Friddi, nel Palermitano.

Troppi comuni a rischio zona rossa

Dopo Francofonte e Canicattini Bagni, un altro Comune del Siracusano va in controtendenza rispetto alla media nazionale. Palazzolo Acreide registra, come sostenuto dal sindaco, Salvatore Gallo, un aumento del numero di positivi al Covid19. “Sono soprattutto giovani – dice il sindaco di Palazzolo, Gallo, esponente della Lega – per cui abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole fino al sabato per compiere degli interventi di sanificazione”.

Contagi a Canicattini

C’è un altro Comune del Siracusano con contagi elevati: Canicattini Bagni, anch’esso nella zona montana, confinante con Palazzolo. Qui la situazione è allarmante da diversi giorni, infatti dal 26 maggio “le scuole, le are pubbliche, gli uffici comunali al pubblico ed il mercato” sono chiusi su provvedimento del sindaco, Marilena Miceli. Oggi scade l’ordinanza e sulla scorta dei dati dell’Asp, l’amministrazione deciderà se prorogarla o meno.

La situazione a Francofonte

Tanti contagi e poche vaccinazioni. Questa è la fotografia scattata a Francofonte dal sindaco, Daniele Lentini, che teme la zona rossa. “Negli ultimi sette giorni si sono registrati due picchi di contagi – dice il sindaco – che ci hanno portato ad avere 51 persone positive. Il rischio di entrare in zona rossa è evidente e si tratterebbe di una condizione deleteria per il nostro territorio. I danni per le categorie produttive sarebbero rilevanti, pensiamo ai titolari di bar, dei ristoranti o ai commercianti. Non possiamo permetterci di compiere questo passo indietro”.