Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.571 tamponi processati, con una incidenza del 2,1 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 16, facendo salire il totale a 5.855. Il numero degli attuali positivi è di 8.698 con un decremento di 790 casi. I guariti sono 1.063.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 468, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 9 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

Questa la distribuzione di casi registrati per province: Palermo 31, Catania 112, Messina 37, Siracusa 25, Trapani 8, Ragusa 25, Agrigento 30, Caltanissetta 8, Enna 13.

Tanti i giovani vaccinati in piazza Castelnuovo

Benedetta frequenta l’ultimo anno del corso serale dell’Istituto Professionale Pietro Piazza di Palermo ad indirizzo enogastronomico. Questa mattina alle 7 era già in Piazza Castelnuovo quando gli operatori dell’Asp sono arrivati per allestire il punto mobile di vaccinazione dedicato ai maturandi maggiorenni. Ha atteso che venisse montato l’ambulatorio mobile, la struttura dedicata all’anamnesi e quella per il rilascio delle certificazioni, poi alle 9 in punto, ha ricevuto il vaccino Jannsen monodose.

“Volevo essere sicura di potermi vaccinare – ha detto Benedetta – sono veramente felice e spero che tutti possano farlo in maniera tale che si possa presto riprendere una vita normale”.

Benedetta è stata la prima delle decine di giovani che hanno approfittato dell’iniziativa organizzata dall’Asp, d’intesa con la Prefettura nell’ambito delle manifestazioni a margine della Festa della Repubblica.

“C’è stata una larga partecipazione di maturandi – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – i giovani, nel loro spirito esuberante, non hanno badato a limiti o condizioni sulla tipologia di vaccino, purché potessero riconquistare la libertà”.

Mentre in Piazza Castelnuovo, medici ed infermieri dell’Asp vaccinavano i giovani, all’interno del Teatro Politeama due “colleghi” ricevevano l’onorificenza di “Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana”. Sono i medici Loredana Curcurù (già Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Provinciale di Palermo, in quiescenza dal primo maggio scorso) e Vincenzo Prestianni. “Sono onorificenze che onorano l’intera Asp – ha detto Daniela Faraoni – è stato riconosciuto il grande impegno di due eccellenti professionisti che emblematicamente rappresentano la dedizione e lo spirito di abnegazione di tutti gli operatori dell’Asp, coinvolti dal mese di febbraio dello scorso anno nella lotta alla pandemia”.

Domani nuovo centro vaccinazione a Carini

È prevista per domani l’apertura del centro Vaccinale di Carini al centro commerciale Poseidon. Il centro vaccinale si aggiunge in zona a quello di Cinisi ed è stato voluto dall’amministrazione Comunale di Carini, che ha collaborato con il direttore generale dell’Asp 6, Daniela Faraoni.

Non ci sarà nessuna inaugurazione, tengono a precisare dall’Asp, solo l’attivazione del Centro Vaccinale che è stato possibile ottenere anche grazie alle attrezzature di supporto – computer, stampanti, scrivanie – fornite dall’Amministrazione Comunale di Carini.

L’invito del sindaco Giovì Monteleone

“Adesso non ci sono più scuse – dice il sindaco, Giovì Monteleone – che ha voluto così rispondere al battage mediatico sollevato nelle settimane scorse a causa delle presunta scarsa affluenza degli aventi diritto al Vaccino residenti a Carini – Il problema della distanza dai centri vaccinali e il disagio che questo poteva provocare ad alcune fasce della popolazione è stato risolto. Ci aspettiamo, è sarà certamente così, che il senso civico dei Carinesi predomini e che si possano presto smentire le presunte scarse percentuali di vaccinati. Quindi sollecito i miei concittadini ad usare tutti gli strumenti messi a disposizione per prenotare il vaccino per gli aventi diritto.

Per prenotare il vaccino: Numero Verde: 800.009.966; SMS 339.9903947; prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Il centro di Carini al Poseidon

Il Centro Vaccinale si aggiunge a quelli già esistenti in Provincia di Palermo e sarà offerto come scelta, insieme a quelli di Cinisi e Palermo, per i residenti nel territorio di Carini nel momento in cui ci si prenota per il vaccino con gli strumenti sopra indicati.

Il Centro Vaccinale è ospitato in alcuni locali adeguatamente segnalati all’ingresso del Centro Commerciale del Poseidon, in zona Ciachea a Carini, adiacente allo svincolo di Carini.

Centro, dotato di 4 postazioni per la somministrazione del siero ed altrettante per l’anamnesi, integra il Presidio di Cinisi, fornendo così un’ulteriore opportunità alla popolazione residente. Il Punto di Vaccinazione del “Poseidon” sarà in funzione sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20. A regime potrà garantire circa 400 somministrazioni al giorno.

Conclusa la campagna vaccinale a Gratteri

Intanto si è conclusa a Gratteri la campagna di vaccinazione di massa nei comuni montani palermitani con meno di 1.000 abitanti. L’iniziativa, decisa dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumesi, è stata realizzata in provincia di Palermo dall’Asp insieme a Medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze. Sono state coinvolte, oltre che le locali Amministrazioni comunali, anche i Medici di Medicina Generale e quelli di Continuità Assistenziale.

Cinque comuni dove sono stati vaccinati tutti gli over 18

Sono stati 5 i comuni interessati nei quali sono stati vaccinati tutti i cittadini over 18. Complessivamente sono state somministrate 1.110 dosi, così distribuite: Campofelice di Fitalia (18 maggio) 182 vaccinati; Santa Cristina Gela (20 maggio) 288; Scillato (22 maggio) 250, Sclafani Bagni (27 maggio) 180, Gratteri (31 maggio) 210. Domani Asp e nuclei di vaccinazione mobili della Difesa saranno a Bolognetta.

Nell’ambito dell’attività nei Comuni montani, l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo insieme ai medici di base è, già, anche a Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e Giuliana. (nr)