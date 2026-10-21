!Questa mattina, insieme al consigliere dell’Ottava Circoscrizione Alessandro Benincasa, ci siamo recati al Mercato Ortofrutticolo di Palermo per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ai concessionari e agli operatori commerciali, duramente penalizzati dal blocco degli accessi al mercato verificatosi nelle giornate di lunedì e martedì a seguito della protesta degli autotrasportatori.

Comprendiamo le ragioni della protesta e rispettiamo il diritto di sciopero, ma non possiamo accettare che le rivendicazioni di una categoria si trasformino in un danno per altre categorie produttive e per l’intera collettività”. Lo dice Ottavio Zacco Consigliere Comunale di Palermo

Presidente della VI Commissione Consiliare – Attività Produttive.

“Quanto accaduto rappresenta un comportamento inaccettabile, che ha colpito i concessionari, i produttori agricoli locali, già alle prese con una grave crisi economica, e, inevitabilmente, i cittadini.

Il diritto di protestare non può trasformarsi nel diritto di impedire agli altri di lavorare, né tantomeno di paralizzare un servizio pubblico essenziale per l’approvvigionamento alimentare della città.

Per queste ragioni, chiediamo alle autorità competenti di adottare ogni misura necessaria per scongiurare ulteriori blocchi non autorizzati degli accessi al mercato, garantendo il regolare svolgimento delle attività – aggiunge Zacco – Contestualmente, chiediamo all’Amministrazione comunale di prevedere, in via straordinaria, un’apertura pomeridiana del Mercato Ortofrutticolo per alcune ore, così da consentire la consegna delle merci, recuperare almeno in parte le attività compromesse e limitare i danni economici subiti dagli operatori. Le proteste vanno ascoltate, ma il lavoro degli altri deve essere rispettato”.