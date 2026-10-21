La svolta europea per i territori devastati dal maltempo è finalmente realtà. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato a larghissima maggioranza (con 651 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni) lo stanziamento di 74,9 milioni di euro a favore dell’Italia. Le risorse, provenienti dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE), sono destinate a coprire i danni causati dal violentissimo ciclone Harry che nel gennaio scorso ha pesantemente colpito la Sicilia, la Sardegna e la Calabria.

Il pacchetto di aiuti servirà a finanziare gli interventi d’emergenza e il ripristino delle infrastrutture vitali. Tra le priorità indicate da Bruxelles rientrano la riattivazione delle reti energetiche, idriche, fognarie, dei trasporti e delle telecomunicazioni, oltre alla messa in sicurezza delle scuole, delle strutture sanitarie e alla protezione del patrimonio culturale danneggiato. I fondi copriranno anche i costi sostenuti per i soccorsi, la pulizia delle aree colpite e gli alloggi temporanei destinati agli sfollati.