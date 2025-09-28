E’ un messaggio che punta a raccontare la Sicilia che cresce con e più del Mezzogiorno, un’Italia che non si fa fermare dai venti di guerra che agitano il Mondo e punta a rinnovare i valori di un partito che vuole essere di crescita. A mandarlo alla Festa di Forza Italia a Telese, in Campania, è stato il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

“Viviamo una stagione complessa, segnata dal ritorno dei venti di guerra e dalla violenza contro chi difende la libertà di pensiero. Sono sfide che scuotono i principi stessi della democrazia e della convivenza civile.

Eppure, in questo scenario difficile, l’Italia registra risultati economici migliori rispetto ad altri Paesi europei, con una crescita che si fa sentire in particolare nel Mezzogiorno”.

Schifani racconta i risultati della “sua” Sicilia

“La mia Regione ne è un esempio: gli investimenti e l’utilizzo corretto delle risorse hanno generato sviluppo e opportunità, là dove i governi di centrosinistra hanno invece aumentato il divario sociale ed economico.

È notizia proprio di qualche giorno fa che, dopo decenni, la Regione ha finalmente azzerato il proprio deficit ed è addirittura in avanzo di amministrazione di oltre due miliardi di euro”.

L’Eredità di Berlusconi

“Le parole con cui Silvio Berlusconi decise, 31 anni fa, di scendere in campo – “L’Italia è il Paese che amo, qui ho appreso la passione per la libertà” – restano la radice e la guida di Forza Italia.

Attorno a quel pensiero politico si sono costruiti programmi e battaglie per le riforme, sempre ispirati alla centralità della libertà come valore fondante. È stato un progetto che ha avuto il merito di unire le grandi culture politiche liberale, cristiana e riformista, mettendo al centro la persona, la responsabilità individuale, la famiglia, il lavoro e l’impresa”.

“Oggi il nostro segretario Antonio Tajani continua a portare avanti con determinazione quel pensiero, diffondendolo in tutta Italia. Sta proseguendo l’opera di Berlusconi, rendendo vivo e attuale il suo messaggio, facendolo conoscere alle nuove generazioni e rafforzandolo nei territori.

La libertà resta la nostra missione più alta, da difendere e promuovere con coraggio ogni giorno. È la bussola che orienta Forza Italia, il cuore del nostro impegno politico e istituzionale”.

Continuare al crescita, non cedere a derive giustizialiste

“Per questo dobbiamo continuare a crescere, a rafforzare il partito, per costruire un’Italia sempre più libera, giusta e aperta, dove lo Stato di diritto non cede a derive giustizialiste, dove la dignità di ciascuno si misura nella possibilità di intraprendere, lavorare, costruire un futuro insieme.

Il Manifesto della Libertà presentato oggi ci ricorda le radici del nostro impegno: la persona al centro, la libertà come diritto inalienabile, uno Stato giusto che sostiene senza opprimere. Sono i valori che Silvio Berlusconi ci ha trasmesso e che oggi abbiamo il dovere di portare avanti”.

Il messaggio ai giovani

“A voi giovani dico: difendete la libertà con forza. Per voi, che non avete conosciuto la privazione, essa è un valore ancora più prezioso, da custodire e da rendere vivo nel futuro del nostro Paese.

Noi siamo qui per costruire insieme un’Italia fondata su libertà, responsabilità e solidarietà.

Forza Italia è la casa di chi crede in questi valori e vuole difenderli. È la nostra comunità politica, è la nostra missione”.