le previsioni nell'isola

Condizioni di assoluta stabilità atmosferica e cieli tersi sulla nostra regione per effetto di un ulteriore rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. Temperature in lieve rialzo con massime fino a 21-22°C in Campania e nell’intorno dei 18-20°C in Calabria e Sicilia. Venti deboli settentrionali, salvo locali rinforzi di Grecale tra il basso Ionio e il Siracusano. Mari poco mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì – Al Nord L’anticiclone africano domina incontrastato sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da isolate foschie o nebbie mattutine sulla Pianura Padana; sole prevalente altrove. Centro: L’alta pressione domina incontrastata sulle nostre regioni, a garanzia di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato dappertutto; venti da direzioni variabili, mare poco mosso.Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni; clima mite di giorno. Venti dai quadranti settentrionali.

Sabato – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Rischio nebbie in pianura. Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle coste tirreniche, per il resto avremo nubi sparse sull’alta Toscana e cielo sereno altrove.Sud: Anche in questa giornata il tempo sarà stabile, soleggiato e il cielo si presenterà poco nuvoloso o con nubi sparse sulle coste tirreniche della Sicilia e sulla Campania.