le previsioni nell'isola

Cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sicilia sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale, in ulteriore rinforzo tra il Mediterraneo e l’Europa centrale.

Temperature in ulteriore rialzo con massime fino a 20/21°C. Ventilazione settentrionale, in locale rinforzo sullo Ionio. Mari: poco mosso il basso Tirreno, mossi gli altri bacini.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì- Al Nord la giornata sarà caratterizzata da isolate foschie mattutine su Veneto e Piemonte, per il resto il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni, salvo locali nubi sparse lungo le coste di Campania e Nord Sicilia.

Venerdì – Al Nord l’anticiclone africano domina incontrastato sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da isolate foschie o nebbie mattutine sulla Pianura Padana; sole prevalente altrove. Centro: L’alta pressione domina incontrastata sulle nostre regioni, a garanzia di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato dappertutto; venti da direzioni variabili, mare poco mosso. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni; clima mite di giorno. Venti dai quadranti settentrionali.