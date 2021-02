le previsioni nell'isola

Anticiclone in ulteriore rinforzo sulle nostre regioni meridionali. Ne scaturisce una giornata stabile e ampiamente soleggiata sulla Sicilia, salvo isolati banchi di nebbia o foschia nottetempo e al primo mattino. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi.

Venti moderati di Scirocco tra la Sicilia occidentale e il Canale, deboli meridionali altrove. Mari: poco mossi il basso Tirreno e lo Ionio, mosso il Canale di Sicilia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì- – Al Nord la giornata trascorrerà con la possibilità di qualche foschia mattutina su Veneto orientale e tra Piemonte e Lombardia. Per il resto il sole sarà prevalente. Clima primaverile. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o

al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima primaverile.Sud: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con nubi

sparse.

Giovedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da isolate foschie mattutine su Veneto e Piemonte, per il resto il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno su

tutte le regioni, salvo locali nubi sparse lungo le coste di Campania e Nord Sicilia.