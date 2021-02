le previsioni nell'isola

Già a partire da venerdì il promontorio subtropicale sul bacino del Mediterraneo ha generato una fase caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, ampiamente soleggiate e dai spiccati tratti primaverili sulle nostre regioni meridionali.

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, dunque, in Campania e lungo i versanti tirrenici di Calabria e Sicilia, locali banchi di nubi basse o foschia sulle province ioniche, in particolare nel Catanese e nel Siracusano, per l’afflusso di umidi venti di scirocco, ma senza fenomeni degni di nota.

In particolare, domenica l’alta pressione continua ad assicurare condizioni di generale stabilità atmosferica sulla Sicilia, dando vita ad un quadro termico mite e superiore alle medie stagionali, ben diverse da quelle registrate ad inizio settimana.

Quindi ci attende una mattinata soleggiata su tutta l’isola, fatta eccezione per locali addensamenti lungo le coste orientali dell’isola.

Nel pomeriggio, a partire dal basso Ionio, possibili addensamenti faranno capolino sulla Sicilia spingendosi fino all’ennese.

Questa tendenza si protrarrà in serata coinvolgendo anche il Messinese e l’Agrigentino.

Lo scenario meteorologico, dominato dal promontorio subtropicale, si manterrà pressoché costante almeno fino a metà della prossima e ultima settimana di febbraio.

Dunque temperature massime in lieve calo su Sicilia centro-orientale e Calabria ionica, in ulteriore lieve rialzo altrove.

I mari saranno calmi o poco mossi, in particolare il basso Tirreno e lo Ionio, fatta eccezione per il litorale sud occidentale della provincia di Trapani che sarà localmente mosso .

Quasi calmo nel palermitano e sulla costa sud orientale dell’isola.

La tendenza sarà al progressivo peggioramento con il trascorrere della giornata, fino all’agitato nel mediterraneo trapanese.

Venti da sud est di media intensità interesseranno tutto il litorale sud dell’isola, mentre saranno quasi assenti nell’entroterra e lungo le coste orientali e tirreniche.

Quella di domani sarà dunque una domenica di bel tempo anche se con qualche nuvola, le temperature continueranno ad essere miti.