le previsioni nell'isola

L’ anticiclone subtropicale è ancora garanzia di condizioni di tempo stabile ed assolato. Da segnalare solo qualche occasionale banco di nubi basse sui litorali del medio e basso versante tirrenico, ma senza effetti di sorta. Temperature stazionarie o in lieve flessione con elevata escursione termica tra il dì e la notte. Venti deboli settentrionali, in locale rinforzo. Mari quasi calmi o poco mossi.

Domenica -Al Nord nuvoloso su Piemonte e fascia prealpina, specie fino al pomeriggio, altrove tempo soleggiato. Temperature in flessione, massime comprese tra 13 e 17. Centro: Noteremo nubi irregolari di tipo medio-alto alternate ad ampi squarci assolati, specie al pomeriggio; qualche nube bassa fino al mattino in Appennino. Temperature in diminuzione, massime tra 12 e 17. Sud: Nuvolosità variabile, più addensata sui rilievi; ampio soleggiamento su Campania e Ionio. Temperature quasi ovunque in calo, massime tra 13 e 18.

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti a parte qualche occasionale foschia mattutina sull’alessandrino, il cielo si presenterà sereno. Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con qualche nube sul Lazio e sulla Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo