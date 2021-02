le previsioni nell'isola

Scenario meteorologico ancora improntato alla stabilità e al bel tempo sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale. Ennesima giornata soleggiata e termicamente primaverile con temperature massime fino a 20-22°C in pianura. Ventilazione debole con mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Rischio nebbie in pianura. Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle coste tirreniche, per il resto avremo nubi sparse sull’alta Toscana e cielo sereno altrove. Sud: Anche in questa giornata il tempo sarà stabile, soleggiato e il cielo si presenterà poco nuvoloso o con nubi sparse sulle coste tirreniche della Sicilia e sulla Campania.

Domenica -Al Nord nuvoloso su Piemonte e fascia prealpina, specie fino al pomeriggio, altrove tempo soleggiato. Temperature in flessione, massime comprese tra 13 e 17. Centro: Noteremo nubi irregolari di tipo medio-alto alternate ad ampi squarci assolati, specie al pomeriggio; qualche nube bassa fino al mattino in Appennino. Temperature in diminuzione, massime tra 12 e 17. Sud: Nuvolosità variabile, più addensata sui rilievi; ampio soleggiamento su Campania e Ionio. Temperature quasi ovunque in calo, massime tra 13 e 18.