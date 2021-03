LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Una perturbazione presente sul basso Tirreno porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti di burrasca su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese inoltre nella giornata di domani nevicate sopra i 500-700 metri su Calabria e Sicilia, con sconfinamenti fino ai 300-400 metri sul versante tirrenico della Sicilia. Temperature stabili con massime comprese tra 9 e 13 gradi.

Nella giornata di mercoledì migliora la situazione in Sicilia con variabilità, nubi irregolari a tratti compatte ma alternate a schiarite soleggiate. Pioggia per lo più assente e temperature in aumento, con massime comprese tra 11 e 15. Nuvolosità irregolare giovedì sull’isola, più frequente sulle regioni ioniche e sull’Appennino dove non si escludono occasionali fenomeni diurni. Continuano ad aumentare le temperature con massime che avranno valori compresi tra i 13 ed i 18 gradi.