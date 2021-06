E non mancano gli incendi

Ondata di calore in Sicilia nel giorno del solstizio d’estate

temperature anche oltre i 40 gradi in varie parti dell’isola

Rischio incendi elevato a causa del gran caldo

Oggi lunedì 21 giugno è il Solstizio d’estate e continua dirompente la prima ondata di calore che porta in Sicilia e in tutto il Meridione una fase di caldo anomalo che fa salire la colonnina di mercurio di parecchi gradi rispetto alla media stagionale.

Una lunga ondata di calore

Come spiegano gli esperti di 3bMeteo.com, in Sicilia si dovrà fare attenzione a inizio settimana. Prevista una lunga e intensa ondata di calore proveniente dal Nord Africa interesserà Sicilia, Calabria e Campania a partire da lunedì 21 giugno, apportando picchi di 42-44°C nelle aree interne pianeggianti dell’Isola e valori diffusamente compresi tra 36 e 40°C nelle aree pianure peninsulari. Condizioni spiccatamente afose e, dunque, elevati indici di disagio corporeo, sono attesi lungo le coste raggiunte dalle brezze marine”.

Da oggi temperature di oltre 40 gradi

Avvio di settimana stabile e all’insegna del caldo intenso su Campania, Calabria e Sicilia sotto l’egida dell’anticiclone subtropicale, associato all’afflusso di torride correnti di matrice nordafricana. Da segnalare solo il transito di sterile nuvolosità stratiforme e cieli a dal tipico aspetto lattiginoso per la presenza d’ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione. L’ondata di calore diviene ancor più intensa sotto l’afflusso di masse d’aria di origine sahariana. Giornata canicolare su Sicilia con cieli lattiginosi e ha tratti velati dal transito di sterili stratificazioni. Temperature in ulteriore rialzo: attesi picchi di 42-44°C su entroterra Catanese e Siracusano, fino a 38-40°C su Palermitano, Trapanese.

Alta resta l’allerta incendi visto il caldo afoso. Ieri numerosi sono stati i focolaio. Il più grande nel Palermitano. Per un vasto incendio boschivo e di vegetazione i vigili del fuoco hanno operato oggi pomeriggio tra Partinico, Balestrate e Trappeto, nell’area a Ovest di Palermo. Sul posto due Canadair e un elicottero della flotta aerea nazionale hanno effettuato lanci d’acqua sul fronte del fuoco, in supporto alle squadre a terra per lo spegnimento delle fiamme.