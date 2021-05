LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia e domani è prevista allerta gialla. La Protezione civile ha diffuso un avviso valido da questo pomeriggio fino alle 24 di domani, mercoledì 5 maggio. Piogge e temperature più fresche saranno il clou di giornata in gran parte dell’Isola.

Nello specifico, sono segnalate precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati deboli. Le temperature massime, invece, saranno in sensibile diminuzione.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da un passaggio temporalesco sui settori alpini, prealpini e localmente sulle medio/alte pianure. Sarà più soleggiato sul resto dei settori. Al centro, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte i settori salvo più nubi sul Lazio.

Nel resto del sud il cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Le precipitazioni interesseranno soprattutto, come abbiamo già visto, la Sicilia e poi le coste campane, calabresi tirreniche e della Puglia centrale.

Per giovedì 6 maggio

Al nord la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto; da segnalare isolati rovesci o brevi temporali soltanto sui confini occidentali.

Al centro, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento su tutte le regioni peninsulari dove il cielo sara’ sereno. Sulla Sicilia invece le nubi aumenteranno in modo più diffuso