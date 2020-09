La prossima settimana si preannuncia decisamente più instabile su gran parte del Mediterraneo e dunque anche in Sicilia.

L prima perturbazione, in arrivo lunedì, sarà preceduta già nel weekend da nuvolosità diffusa, sebbene in prevalenza innocua, in transito sulla Sicilia:

Sull’Isola dopo un venerdì e sabato all’insegna di poche nubi, i cieli tenderanno a coprirsi nel corso della giornata di domenica.

Temperature in linea con le medie climatiche di fine estate su tutti i settori. Scarsa la ventilazione. Mari generalmente calmi o poco mossi.