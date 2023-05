Le temperature in risalita

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Questo il quadro meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 19 maggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale ionico e litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

In risalita le massime in Sicilia comprese tra 17 e 28 gradi. Previsti 27 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 21 a Catania, 17 ad Enna, 23 a Messina, 24 a Palermo, 20 a Ragusa, 21 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con piogge subito diffuse al Nordovest e in Emilia, mentre sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto.

Centro: Tempo più piovoso sulla Toscana, altrove le precipitazioni saranno sparse e intermittenti, ma in un contesto più soleggiato.

Sud: Condizioni di tempo in prevalenza stabile, anche se saranno possibili delle piogge diffuse in Sardegna dal pomeriggio e poi in Sicilia.

Per sabato 20 maggio

Correnti più umide sono responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, foriera di deboli piogge in serata.

Sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali. Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia molto mosso; Canale da agitato a molto mosso.

Nord: Condizioni di maltempo via via più diffuso su tutte le regioni, piogge forti sono attese sul Piemonte centro-occidentale. Venti da nordest

Centro: Pressione di nuovo in calo. Un ciclone Mediterraneo si avvicina alla Sardegna, tempo spiccatamente instabile su tutte le regioni.

Resto del Sud: Giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse un po’ ovunque, forti su Calabria ionica.

Domenica 21 maggio

Nord: Tempo piovoso e anche temporalesco al Nordovest, soleggiato e pure caldo al Nordest. Venti che soffieranno da direzioni diverse.

Centro: In questa giornata troveremo un tempo più incerto e anche temporalesco su Toscana e Lazio, sarà più soleggiato e anche più mite altrove.

Sud: In questa giornata piogge e temporali bagneranno soprattutto la Sicilia e la Calabria, altrove piovaschi e schiarite soleggiate.