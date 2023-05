Per venerdì 19 maggio, aumentano le nuvole, deboli piogge in serata

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Questo in sintesi il quadro meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 18 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature rimangono stazionarie

Non ci sono grosse variazioni nelle temperature in Sicilia. Massime previste tra 16 e 25 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: pressione ancora debole; in giornata saranno possibili dei veloci rovesci a carattere sparso soprattutto al Nordovest.

Centro: Dopo una mattinata con nubi sparse, nel pomeriggio arriveranno delle piogge su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto; qualche pioggia su Campania, Basilicata e Puglia.

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Dicono questo le previsioni meteo per la giornata di venerdì 19 maggio.

Su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Nel corso del giorno il tempo peggiora diffusamente al Nordovest, in estensione poi al resto delle regioni con il passare delle ore.

Centro: pressione che si mantiene sempre debole. Veloci rovesci sulle regioni tirreniche, poi su Umbria e Abruzzo. Asciutto altrove.

Resto del Sud: pressione in lieve aumento. Condizioni di tempo in prevalenza stabile, anche se saranno possibili delle piogge sulla Sardegna. Aumento termico.

Sabato 20 maggio

Nord: pressione di nuovo in calo. Un ciclone Mediterraneo determina condizioni di estrema instabilità su tutte le regioni.

Centro: pressione di nuovo in calo. Un ciclone Mediterraneo si avvicina alla Sardegna, tempo spiccatamente instabile su tutte le regioni.

Sud: un ciclone mediterraneo a ovest della Sardegna condiziona il tempo anche su Campania, Puglia, Basilicata. Temperature in generale aumento.