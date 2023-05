Per giovedì 18 maggio ulteriore miglioramento

La pressione torna ad aumentare in Sicilia. Questo favorisce per la giornata di mercoledì 17 maggio un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature massime in Sicilia. Valori massimi primaverili, compresi tra i 16 ed i 25 gradi.

Previsti 19 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 25 a Catania, 16 ad Enna, 21 a Messina, 22 a Palermo, 18 a Ragusa, 25 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: mercoledì, al Nord passa un vortice ciclonico per cui il tempo sarà in gran parte piovoso, soprattutto al Nordest, con fenomeni intensi.

Centro: mercoledì, pressione in calo. Tempo fortemente instabile su molte regioni peninsulari con rovesci e temporali, a tratti anche forti.

Resto del Sud: Tempo in miglioramento, ma ci saranno ancora alcuni temporali in Puglia e sulla Calabria interna, sarà più soleggiato altrove.

Per giovedì 18 maggio ulteriore miglioramento

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Nord: giovedì, pressione ancora debole; in giornata saranno possibili dei veloci rovesci a carattere sparso un po’ su tutti i settori.

Centro: Dopo una mattinata con nubi sparse, nel pomeriggio arriveranno delle piogge su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto; qualche pioggia su Campania, Basilicata e Puglia.

Venerdì 19 maggio

Nord: venerdì, pressione debole sulle regioni. Nel corso del giorno saranno possibili delle piogge e dei temporali su Alpi e Prealpi.

Centro: pressione che si mantiene sempre debole. Veloci rovesci sulle regioni tirreniche, poi su Umbria e Abruzzo. Asciutto altrove.

Sud: pressione in lieve aumento. Condizioni di tempo in prevalenza stabile, anche se saranno possibili delle piogge sulla Sardegna