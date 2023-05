Condizioni meteo avverse

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Questa in sintesi la situazione meteo in Sicilia per la giornata di martedì 16 maggio 2023.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature stabili nell’isola

Rimangono tutto sommato stabili le temperature nell’isola tra i 15 ed i 24 gradi. Previsti 19 grazi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 24 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 23 a Palermo, 17 a Ragusa, 24 a Siracusa, 20 a Trapani.

Allerta arancione e gialla

L’allerta passa da rossa ad arancione per martedì 16 maggio come si legge nell’avviso della Protezione Civile Regionale 23135. In sostanza è prevista una attenuazione delle condizioni di disagio ma permane sempre l’attenzione in merito al meteo. Rimangono le condizioni avverse. Le precipitazioni sono previste “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

I mari “Da molto mossi ad agitati tutti i bacini, con moto ondoso in graduale calo serale”. Venti: “Da forti a burrasca occidentale”.

Indicata allerta gialla nel resto delle province dell’isola.

Condizioni meteo avverse

La nota della Protezione Civile Regionale indica condizioni meteo avverse. Persistono: “precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali, specie sui settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento; venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, in rotazione dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Nel resto d’Italia

Nord: Una perturbazione colpisce maggiormente il Nordest con piogge diffuse, sarà più soleggiato invece il Nordovest. Temperature stabili.

Centro: Ciclone in azione sulle regioni peninsulari e all’insegna di piogge diffuse e temporali anche forti. Venti furiosi a più di 80 km/h.

Resto del Sud: Rovesci e temporali su Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Salento, più sole sulla Sicilia. Venti forti di Libeccio.

Per mercoledì 17 maggio

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: mercoledì, al Nord passa un vortice ciclonico per cui il tempo sarà in gran parte piovoso, soprattutto al Nordest, con fenomeni intensi.

Centro: mercoledì, pressione in calo. Tempo fortemente instabile su molte regioni peninsulari con rovesci e temporali, a tratti anche forti.

Resto del Sud: Tempo in miglioramento, ma ci saranno ancora alcuni temporali in Puglia e sulla Calabria interna, sarà più soleggiato altrove.

Giovedì 18 maggio

Nord: giovedì, pressione ancora piuttosto debole; in giornata saranno possibili dei veloci rovesci su Alpi, Prealpi e sull’Emilia-Romagna.

Centro: Dopo una mattinata con nubi sparse, nel pomeriggio arriveranno delle piogge su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto; qualche pioggia su Campania, Basilicata e Puglia.