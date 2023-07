Mercoledì 12 luglio, ancora caldo afoso

Ancora caldo afoso in Sicilia per la giornata di martedì 11 luglio. L’alta pressione stringe l’isola con temperature elevate e bollino giallo a Palermo, Catania e Messina come indicato dal nuovo avviso della protezione civile. Insomma, si continua a boccheggiare.

Il tempo rimane stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Caldo da bollino giallo, dunque, in Sicilia. L’avviso della protezione civile sul rischio incendi ed ondate di calore numero 139 indica le tre città campione, ovvero Palermo, Catania e Messina con una temperatura massima percepita di 35 gradi per la giornata di martedì 11 luglio.

La situazione non muterà nel capoluogo siciliano per mercoledì 12 dove vengono indicati sempre 35 gradi di massima percepita. A Catania e Messina, invece, i gradi percepiti saranno 36.

Sul fronte rischio incendi, invece, livello di preallerta arancione in tutte e nove le province dell’isola. Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania ed Enna. Bassa nelle altre province.

Temperature ancora roventi

Rimangono roventi le temperature nell’isola con massime previste tra i 31 ed i 37 gradi. I valori si intendono “netti” e non “percepiti”.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 34 a Messina, 32 a Palermo, 35 a Ragusa, 32 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Anche questa giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 37-38 gradi sulle zone pianeggianti.

Centro: Con l’anticiclone africano Cerbero il sole sarà prevalente ovunque e le temperature potranno toccare punte di 38 gradi in Toscana.

Sud: L’anticiclone Cerbero infuoca le regioni. Il sole sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 43-44 gradi in Sardegna e Sicilia.

Mercoledì 12 luglio, ancora caldo afoso

Alta pressione in Sicilia anche per mercoledì 12 luglio. Tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord: Primi segni di indebolimento dell’anticiclone Cerbero per cui scoppieranno temporali sulle Alpi di confine; sole e sempre caldo altrove.

Centro: L’anticiclone africano Cerbero continua a dominare le nostre regioni per cui sarà una giornata soleggiata e ancora caldissima.

Sud: Il caldo africano dell’anticiclone Cerbero aumenta quindi le temperature massime toccheranno punte di 40°C in Puglia, oltre in Sicilia.

Giovedì 13 luglio

Nord: Pressione in calo. In questa giornata dei temporali potranno estendersi delle Alpi verso le pianure entro sera. Clima meno rovente.

Centro: L’anticiclone Cerbero continua a proteggere le nostre regioni pertanto sarà un’altra giornata soleggiata e ancora molto calda dappertutto.

Sud: Cerbero infuoca le regioni e quindi oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime supereranno i 40°C in Puglia e in Sardegna.