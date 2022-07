Per domenica 3 luglio, continua il clima afoso

Ancora caldo. Ancora afa in Sicilia. Per la giornata di sabato 2 luglio, prevista alta pressione ben salda sulle nostre regioni con clima ancora molto caldo, punte fino 38-40°C su Piana di Catania e nisseno. Disagio fisico in aumento nelle ore serali e notturne sulle coste. Venti a regime di brezza a tratti moderati. Mare poco mosso. Venti a regime di brezza.

Ondate di calore non si placano, bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Le ondate di calore non si placano e la protezione civile regionale lo indica nell’avviso 130. Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina. Per sabato 2 luglio, a Palermo avrà una temperatura percepita di 36 gradi. A Catania ve ne saranno 38, a Messina 37.

Si estende il rischio incendi, allerta rossa in 4 province

Si estende il rischio incendi nell’isola rispetto agli altri giorni. Nell’Agrigentino, nel Nisseno, nel Catanese e nell’Ennese viene prospettato nello stesso avviso della protezione civile regionale l’alta pericolosità con livelli di allerta massima (di colore rosso). Nelle restanti cinque province l’indice di pericolosità è medio mentre il livello è di preallerta (di colore arancione).

Temperature, l’afa non lascia la Sicilia

Sempre alte le temperature nell’isola. Sia nei valori minimi che massimi. Temperature massime tra i 31 ed i 38 gradi. Previsti 38 gradi ad Agrigento, 38 a Caltanissetta, 34 a Catania, 35 ad Enna, 35 a Messina, 32 a Palermo, 37 a Ragusa, 36 a Siracusa 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Caronte infuoca sempre più tutte le regioni. La giornata trascorrerà all’insegna di un bel tempo prevalente; fino a 34 gradi.

Centro: Caronte infuoca tutte le regioni. Condizioni di bel tempo prevalente, con temperature massime roventi: 37 gradi a Roma, 35 a Firenze.

Resto del Sud: Caronte surriscalda le nostre regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 36°C un po’ ovunque; venti settentrionali.

Per domenica 3 luglio, continua il clima afoso

Il rinforzo dell’anticiclone nordafricano porterà tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata domenica 3 luglio. Caldo intenso con temperature massime fino a 36-38°C. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso. Clima afoso con disagio fisico durante le ore notturne, specie sui settori di costa e città.

Nord: Caronte garantisce un’altra giornata ampiamente soleggiata e con temperature massime fino a 36 gradi. Venti settentrionali.

Centro: Caronte infiamma le nostre regioni. Giornata con cielo sereno su tutte le regioni, caldo intenso con valori massimi fino a 37 gradi a Roma

Resto del Sud: In questa giornata festiva l’anticiclone Caronte è sempre presente. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 36 gradi a Napoli.