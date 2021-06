LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Temperature vicine ai 40 gradi e nessuna tregua in Sicilia per la giornata del 24 giugno. Il caldo da bollino rosso in alcune province non allenta la sua morsa nell’Isola. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderatamente ovunque. Mari calmi o quasi calmi.

Temperature minime tra 26 e 32 gradi, massime ovunque sopra i 32 con picchi anche attorno ai 40 gradi nelle zone interne della Sicilia. Previste anche nubi irregolari in alcune zone ma questo non servirà a lenire l’afa o a dar sollievo.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano lungo i settori alpini.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo con nubi sparse su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, sereno altrove.

Nel resto delle regioni meridionali, invece, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso su Gargano e rilievi della Campania. Altrove, cielo poco nuvoloso. Clima caldo con punte di 40-44°C.

Per il 25 giugno

Al nord, in mattinata si segnala una prevalenza soleggiata, dal pomeriggio giungeranno temporali sui confini alpini e zone limitrofe ad essi. Sole prevalente con cielo sereno sul resto delle regioni.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su bassa Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, poco nuvoloso altrove. Temperature massime in calo di qualche grado.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma il cielo avrà nubi irregolari su Sicilia e Calabria e poi anche su Basilicata e Puglia, poco nuvoloso in Campania.