LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Sicilia sempre sulla graticola. Non si attenua l’ondata di calore nell’isola anche per il 23 giugno. La protezione civile regionale ha, inoltre, diramato un bollettino con bollini rossi per Palermo e Catania, giallo per Messina. Allerta massima, dunque, per le due città più grandi dell’isola.

Temperature quindi ben al di sopra dei 35 gradi quasi ovunque e situazione ancora più rovente nelle zone dell’entroterra. Non basteranno le nubi che saranno irregolari in diverse zone della Sicilia ad alleviare un po’ la situazione. Minime da 23 a 27 gradi, massime con punte di 40. Venti di intensità tra debole e moderato, mari da calmo a poco mosso.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con il sole prevalente che splenderà in un cielo poco nuvoloso. Da segnalare qualche temporale pomeridiano su Val d’Aosta, sul Verbano e poi sul Trentino.

Al centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o a localmente poco nuvoloso su tutte le regioni.

Nel resto del Sud cielo decisamente sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime fino 39-43°C su Calabria e Puglia.

Per giovedì 24 giugno

Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano lungo i settori alpini.

Al Centro, invece, la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo con nubi sparse su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, sereno altrove.

Nelle regioni del meridione, infine, la giornata trascorrerà con un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso su Gargano e rilievi della Campania. Altrove, cielo poco nuvoloso. Clima caldo con punte di 40-44°C.