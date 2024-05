Massime fino a 25 gradi

Piogge sparse, condizioni meteo avverse ed allerta gialla in cinque province ed un miglioramento in serata. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 1maggio con l’avviso della protezione civile regionale 24121 ad indicare anche condizioni meteo avverse.

Allerta gialla

Allerta gialla in cinque province: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa con precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Prevista anche una diminuzione delle temperature mentre i mari saranno molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia anche se su quest’ultimo è prevista un’attenuazione in tarda serata. I venti saranno forti sui settori occidentali.

Condizioni Meteo avverse

Dalla serata di ieri, martedì 30 aprile, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con valori cumulati moderati.

Meteo

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata.

Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature

Queste le temperature previste nell’isola per mercoledì 1 maggio. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni con precipitazioni via via più diffuse e intense al Nordovest, entro sera verrà interessato anche il Nordest, soprattutto il Triveneto. Sono attesi rovesci e temporali con locali grandinate, mentre la neve scenderà sull’arco alpino sopra i 1800 metri circa. Venti da sud e calo termico diffuso. Mari mossi.

Centro e Sardegna. Un vortice pilota una perturbazione atlantica sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso dalle precipitazioni su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Sarà più asciutto anche se con molte nubi sul resto dei settori. Attese piogge anche forti e locali temporali. Venti sostenuti da Scirocco, nevicate a quote superiori ai 2100 metri.

Sud e Sicilia. Una perturbazione interessa solo parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata la nuvolosità sarà in aumento un po’ dappertutto, ma le precipitazioni riguarderanno essenzialmente la Campania e la Puglia settentrionale, localmente l’ovest Sicilia. Altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Venti moderati da direzioni variabili. Contenuto calo termico, mari mossi o molto mossi.

Giovedì 2 maggio

Torna l’alta pressione e questo garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una perturbazione atlantica collegata al transito di un ciclone interessa le regioni con precipitazioni a tratti diffuse e temporalesche. Potranno verificarsi locali grandinate. La neve scenderà diffusa sull’arco alpino, ma soltanto sopra i 1800 metri circa. Non mancheranno pause asciutte o brevi schiarite soleggiate. Venti di Libeccio, mari molto mossi.

Centro e Sardegna. Un fronte perturbato sospinto da venti tesi di Libeccio interessa molte delle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con precipitazioni a tratti temporalesche su Toscana, Umbria e Lazio. Piogge alternate a prevalenti schiarite soleggiate sulle regioni adriatiche e in Sardegna. Neve sopra i 1700 metri. Mari generalmente mossi, ulteriore lieve calo termico.

Sud e Sicilia. Una perturbazione interessa parzialmente le nostre regioni per cui dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità associata a rovesci e locali temporali su Campania, Puglia e settori tirrenici in generale. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente mossi. Contenuto calo termico.