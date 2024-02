Massime tra i 16 ed i 21 gradi

Ancora alta pressione, sole e temperature a tratti primaverili in Sicilia per la giornata di lunedì 5 febbraio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Temperature

Temperature ancora stabili ed a tratti primaverili. Massime comprese tra i 16 ed i 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 17 ad Enna, 18 a Messina, 18 a Palermo, 19 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione che mantiene stabili le condizioni dell’atmosfera pertanto in questa giornata il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto e pure nebbioso sulla Pianura Padana e in Liguria. Un più ampio soleggiamento interesserà invece tutto l’arco alpino. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non deboli aumenti nei valori notturni. Venti deboli variabili.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Zeus prosegue nella sua azione di protezione delle nostre regioni e così in questa giornata se il cielo sarà sereno sulle regioni adriatiche, si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto su Toscana, Umbria e Lazio costiero. Non sono attese precipitazioni degne di essere menzionate. Le temperature massime tenderanno a diminuire in maniera contenuta.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano è ben presente sulle nostre regioni pertanto a parte una nuvolosità più diffusa e compatta previsa sulla Campania, per il resto il solo non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in ulteriore leggero aumento con un clima davvero piacevole di giorno. Venti deboli variabili.

Martedì 6 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia anche per la giornata di martedì 6 febbraio garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Flussi più umidi meridionali raggiungono le regioni settentrionali in questa giornata. Fin dal mattino avremo un cielo spesso coperto sulla Pianura Padana, qui con nebbie anche fitte. Molte nubi anche sulla Liguria, dove potranno verificarsi delle locali deboli piogge. Sull’arco alpino, tutto sole; anche sulla costa adriatica il tempo risulterà molto grigio dal mattino e fino a sera.

Centro e Sardegna. Correnti più umide affluiscono verso le nostre regioni, il tempo è destinato a cambiare: molte nubi su Toscana, Umbria, Marche, anche con isolate pioviggini. Sul resto dei settori avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Sulla Sardegna, bel tempo prevalente, in un contesto termico davvero mite per il periodo, sono attese infatti temperature anche superiori ai 20°C.

Sud e Sicilia. Un vasto campo di alta pressione, l’anticiclone Zeus, continua a proteggere gran parte delle regioni in questa giornata. Al mattino, da segnalare una maggiore nuvolosità lungo le coste di Campania e Calabria tirrenica, mentre altrove avremo un maggiore soleggiamento. Nel corso del pomeriggio, tutto sole e clima ancora decisamente mite per il periodo, specie per quanto riguarda i valori massimi.