Massime previste tra i 27 ed i 36 gradi

Alta pressione, sole e temperature pressoché stabili in Sicilia per la giornata di lunedì 10 giugno. Massime previste tra i 27 ed i 36 gradi. Così le previsioni meteo nell’isola.

Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature alte

Rimangono alte e stazionarie le temperature nell’isola. Massime tra i 27 ed i 36 gradi. Previsti: 34 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 36 a Catania, 32 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 35 a Ragusa, 36 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione diminuisce pertanto la giornata inizierà subito con un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Nel corso del pomeriggio arriveranno forti temporali che dal Nordovest si incammineranno verso il Triveneto in serata e nottata. Sono previsti fenomeni estremi come grandinate e improvvisi colpi di vento. Clima più fresco ove temporalesco, estivo altrove.

Centro e Sardegna. L’anticiclone Scipione perde di potenza e così la giornata partirà subito con un cielo molto nuvoloso o coperto, ma senza precipitazioni. Nel corso del pomeriggio arriveranno alcune precipitazioni tra la Toscana e il Lazio, occasionalmente sotto forma di temporale. Altrove ci saranno schiarite soleggiate. Venti da sud, Mar Tirreno molto mosso. Clima estivo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano Scipione comanda il tempo sulle regioni, ma in questa giornata il cielo si presenterà a tratti più nuvoloso su Campania, Basilicata e Puglia. Non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari pertanto risulteranno poco mossi o calmi. Il clima sarà estivo, anche rovente in Puglia e Sicilia.

Martedì 11 giugno

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Al mattino il tempo risulterà subito decisamente instabile sui settori orientali, con temporali anche molto forti sui rilievi alpini e prealpini. Andrà meglio altrove, ma non durerà molto perché già dal primo pomeriggio tutte le zone a Nord del Po saranno interessate da veloci acquazzoni e da temporali localmente intensi. Più asciutto soltanto sulla costa della Liguria.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Scipione resiste strenuamente in questa giornata: dopo un avvio di giornata stabile e soleggiato ovunque, ecco che nel primo pomeriggio delle piogge a carattere sparso potranno bagnare i settori adriatici. Altrove invece avremo un tempo maggiormente asciutto e soleggiato; venti dai quadranti meridionali, mari mossi, localmente molto mossi.

Sud e Sicilia. Nel corso di questa giornata l’anticiclone africano Scipione continua a imporsi con vigore su tutte le regioni meridionali: ne consegue che, dal mattino e fino a sera il tempo risulterà decisamente stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni, in un contesto termico davvero caldo per il periodo. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi.