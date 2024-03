Massime tra i 16 ed i 22 gradi

Sole con alcune velature ma senza piogge. L’alta pressione è ancora protagonista in Sicilia e per la giornata di sabato 16 marzo le temperature si presentano ancora miti.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 16 ed i 22 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 21 a Catania, 16 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 20 a Ragusa, 22 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione debole sfiora le nostre regioni pertanto in questa giornata il tempo sarà un po’ più instabile sul Triveneto, specie sui rilievi e sul Friuli Venezia Giulia dove sono attese delle piogge, più moderate ma veloci al mattino. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato e anche mite. Temperature in aumento dove il sole sarà prevalente.

Centro e Sardegna. Un modesto fronte instabile transita velocemente sulle nostre regioni pertanto se al mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio la nuvolosità sarà più compatta, soprattutto sugli Appennini. Non mancheranno occasionali brevi precipitazioni a carattere irregolare. Tempo più stabile e soleggiato in Sardegna.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono in attesa dell’arrivo di una modesta perturbazione di conseguenza fino al pomeriggio il tempo sarà asciutto con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Verso sera arriveranno delle precipitazioni che si concentreranno maggiormente sui settori montuosi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Domenica 17 marzo

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco o parzialente nuvolosi ma con formazioni nuvolose anche compatte nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo stabile, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Da segnalare la presenza di nebbie, localmente fitte al mattino, sulla Pianura Padana. Le temperature sono previste in leggero aumento di giorno. Venti deboli da direzioni diverse.

Centro e Sardegna. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni e l’atmosfera sarà quini stabile. La giornata trascorrerà con il bel tempo e un cielo che si mostrerà poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche banco di nebbia o foschia mattutini su Toscana e Lazio. Le temperature sono previste in leggero aumento di giorno quando il clima sarà mite.

Sud e Sardegna. Regime di alta pressione di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da un tempo in gran parte stabile, infatti il cielo si presenterà molto più nuvoloso o localmente coperto soprattutto sugli Appennini. Da segnalare la possibilità di qualche occasionale piovasco sulle coste tirreniche della Calabria. Temperature in leggero aumento di giorno, venti deboli settentrionali.