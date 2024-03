Massime tra 15 e 22 gradi

Sole, stabilità e temperature in risalita. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 15 marzo. L’alta pressione garantisce quindi bel tempo ovunque con cieli sereni o al massimo con qualche nuvola di contorno.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia. Massime a tratti primaverili con valori compresi tra i 15 ed i 22 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 18 a messina, 17 a Palermo, 178 a Ragusa, 22 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione tende a diminuire sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta dall’aumento graduale, ma continuo della nuvolosità fino a cielo anche coperto su molte zone. Non sono attese grosse precipitazioni se non qualche pioviggine in Liguria e in nottata anche sul Friuli Venezia Giulia e rilievi del Triveneto. Temperature invariate, venti deboli da sud.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione si indebolisce, iniziano a soffiare venti più umidi dai quadranti meridionali. La giornata trascorrerà con il lento aumento della nuvolosità su gran parte delle regioni. E’ attesa della pioviggine sulla Toscana settentrionale. Nubi irregolari in Abruzzo, Molise e Sardegna. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mari calmi.

Sud e Sicilia. La pressione per ora è ancora stabile sulle nostre regioni per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Le temperature subiranno dei locali aumenti di giorno. Il clima sarà gradevole. Mari poco mossi.

Sabato 16 marzo

Prosegue l’alta pressione nell’isola con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. Una perturbazione debole sfiora le nostre regioni pertanto in questa giornata il tempo sarà un po’ più instabile sul Triveneto, specie sui rilievi e sul Friuli Venezia Giulia dove sono attese delle piogge, più moderate ma veloci al mattino. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato e anche mite. Temperature in aumento dove il sole sarà prevalente.

Centro e Sardegna. Un modesto fronte instabile transita velocemente sulle nostre regioni pertanto se al mattino avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio la nuvolosità sarà più compatta, soprattutto sugli Appennini. Non mancheranno occasionali brevi precipitazioni a carattere irregolare. Tempo più stabile e soleggiato in Sardegna.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono in attesa dell’arrivo di una modesta perturbazione di conseguenza fino al pomeriggio il tempo sarà asciutto con un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Verso sera arriveranno delle precipitazioni che si concentreranno maggiormente sui settori montuosi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.