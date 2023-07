Per martedì 4 luglio ancora bel tempo

Alta pressione protagonista in Sicilia con tempo stabile ed assolato in Sicilia per la giornata di lunedì 3 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime previste tra i 28 ed i 30 gradi. Previsti 29 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 29 a Catania, 28 ad Enna, 29 a Messina, 30 a palermo, 3 a Ragusa, 29 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata una certa instabilità interesserà soltanto i settori alpini, localmente quelli prealpini. Nubi irregolari altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo alcuni rovesci sui monti.

Sud: In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo infatti si presenterà sereno o al più poco nuvoloso salvo piovaschi in Lucania.

Per martedì 4 luglio ancora bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e ci saranno subito piovaschi sulle Alpi e poi temporali al Nordovest anche in pianura.

Centro: Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio ci saranno alcune precipitazioni sui rilievi abruzzesi e ascolani.

Sud: In questa giornata un maggior presenza di nubi riguarderà gli Appennini, mentre sul resto delle zone il cielo sarà spesso sereno.

Mercoledì 5 luglio

Nord: A parte alcuni temporali lungo i confini alpini, per il resto avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Clima estivo gradevole.

Centro: Mercoledì, pressione in lieve aumento pertanto in questa giornata il sole sarà prevalente su tutti i settori. Temperature in aumento.

Sud: In questa giornata fatta eccezione per qualche nube sulla Calabria settentrionale, per il resto il sole sarà prevalente. Clima estivo.